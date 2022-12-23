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Yeşilay, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ne katılarak veri paylaştı

Antalya’da düzenlenen 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ne katılan Yeşilay; davranışsal bağımlılıkların etkileri ve çözüm önerileri ile iyileşme sürecinde aile faktörünü anlattı. Aynı zamanda metamfetamin kullanımına da değindi.

Sivil Toplum 23.12.2022, 09:32
Yeşilay, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ne katılarak veri paylaştı

İnönü Üniversitesi Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) Kliniği ve Bağımlılık Psikiyatri Derneği tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı’nın destekleri ile 15 – 18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde “Bağımlılıkta Koruma ve Tedavi: Kültürel ve Ulusal Sorunlar ve Çözümler” ele alındı.
 
Alanında uzman yaklaşık 200 ismin katıldığı kongrenin “Davranışsal Bağımlılıklarda Aile ve Seyir” başlıklı panelinde, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışmanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kardaş “Davranışsal Bağımlıklarda Aile Özellikleri” ve Psikiyatrist Dr. Hakan Tokur “İnternet Bağımlılığında Seyir” başlıklarıyla konuştu. YEDAM Klinik Müdür Yardımcısı Fatihcan Öncü “İnternet Bağımlılığı Şiddeti ve Bunu Yordayan Etkenler” ve Klinik Psikolog Mert Şerbetçi de “Kumar Bağımlılığında Seyir ve Etkileyen Faktörler” konularında konuşmalar yaptı.
 
“Ailenin Bağımlı ve İyileşme Üzerindeki Etkisi” başlıklı panelde YEDAM danışmanlarından Psikiyatrist Dr. Özyıl Sarıkaya tarafından “Bağımlılıkta Aileye Genel Bakış”, Klinik Psikolog Dilara Demircan tarafından “Bağımlılıklarda Aile Özelliklerinin Veriler Işığında Değerlendirilmesi”, Klinik Psikolog Melike Şimşek tarafından “Aile Özellikleri Bağımlılığın Seyrini Etkiliyor mu?” ve Klinik Psikolog Nazlı Ağın Aydın tarafından “Aile İlişkilerini Bağımlıların ve Ailenin Değerlendirmesi Farklılık İçeriyor mu?” isimli sunumlar gerçekleştirildi.
 
YEDAM danışmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel’in yönettiği “Metamfetamin Kullanımına Genel Bakış” başlıklı panelde ise; YEDAM Müdür Yardımcısı Fırat İşler, “Metamfetamin Kullanıcıları ile Diğer Madde Kullanıcılarının Sosyoekonomik Durumu Benzer mi?” sorusuna yanıt aradı. Klinik Psikolog Melike Şimşek tarafından “Metamfetamin Kullanıcılarında Seyir ve Etkileyen Faktörler”, Sosyal Hizmet Uzmanı Ömer Faruk Bozdoğan tarafından “Metamfetamin Kullanıcıları ve Diğer Madde Kullanıcılarında Sosyal İyileşmenin Seyri” ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Aldemir tarafından “Metamfetamin Kullanıcılarında Psikozun Varlığını Yordayan Etkenler Var mı?” isimli sunumlar yapıldı.
 
Ayrıca kongrede “YEDAM’a Kumar Oynama Davranışı İle Başvuran Danışanların Sosyodemografik Özellikleri”, “Alkol Madde Kullanıcılarında Kişi-Dışı Görüşme Verileri”, “Alkol-Madde Kullanıcılarının Aile Özellikleri”, “YEDAM’a Sorunlu İnternet Kullanımı Nedeniyle Başvuranların Özellikleri”, “Madde Kullanım Bozukluğu Olan Yabancı Uyruklu Bir Olgunun YEDAM Modeli İle Takibi”, “Bağımlılık Tedavisinde Bir Ayaktan Rehabilitasyon Modeli: YEDAM Atölye” ve “YEDAM Tütün Başvurularında Sosyodemografik Özellikler” isimli 7 poster bildirisi ve konularla ilgili görüşler sunuldu. Kongreye Yeşilay’dan toplamda 25 kişilik bir katılım sağlandı.

#yeşilay #13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi #AMATEM #YEDAM
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