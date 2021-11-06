Yeryüzü Doktorları’ndan Rohingyalı mültecilere destek

Yeryüzünün muhtelif coğrafyalarında insani yardım çalışmaları gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları, Bangladeş’in Cox Bazaar bölgesinde kurduğu Thaingkhali Mülteci Sağlığı Merkezinde ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor. Sağlık imkanlarının sınırlı ve temiz su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgede sunduğu birinci basamak sağlık hizmeti ile binlerce insana ulaşıyor.

Bölgedeki ihtiyaçlara yönelik yürüttüğü sağlık hizmetleri kapsamında, 2019 yılında Bangladeş-Balukhali Mülteci Kampında hizmet veren Yeryüzü Doktorları, 2020 yılından beri ise faaliyetlerine Bangladeş’in Cox’s Bazaar bölgesindeki Thaingkhali Mülteci Sağlığı Merkezinde devam ediyor. İhtiyaç sahipleri için sürekli hizmetin sağlandığı bu merkezde bugüne kadar toplam 66 bin 805 muayene hizmeti verirken, laboratuvar desteği ile ilaç ve medikal malzeme yardımı da gerçekleştirdi.

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için yerel klinikler kurarak hizmet veren dernek, aynı zamanda yerel personeller istihdam ediyor. Bu kapsamda 2 doktor, 1 hemşire, 1 eczacı, 1 sağlık birimi şefi, 1 sağlık asistanı ve 3 idari personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Bangladeş’teki çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Ayşenur Sarıalan, “Bangladeş’te toplam 29 Rohingya mülteci kampı bulunuyor ve bu kamplarda Nisan 2020 yılı verilerine göre ise 860 bin 175 Rohingyalı yaşıyor. Küçük bir bölgede bu kadar kalabalık nüfusun yaşaması ve yaşam şartlarının da oldukça elverişsiz olması insanları olumsuz etkiliyor. Temiz suya erişimin yetersizliği birçok hastalığın görülmesine neden oluyor. Bununla birlikte kamp alanlarında sağlık hizmetlerine ulaşım da oldukça kısıtlı durumda. Bizler de Yeryüzü Doktorları olarak, bu duruma kayıtsız kalmayarak mülteci sağlığı merkezimiz aracılığı ile Rohingyalıların bir hak olan temel sağlık hizmetine erişimlerini artırmak için çalışıyoruz.” dedi.