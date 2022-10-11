Yeryüzü Doktorlarından mültecilere psikososyal destek hizmeti

Türkiye’ye sığınan mültecilere yönelik İstanbul, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Şırnak, Batman, Diyarbakır ve İzmir’de açtığı merkezlerde psikososyal destek veren Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar 226 bin 96 ihtiyaç sahibinin hayatına dokundu. Çalışmalarını Şanlıurfa, Mersin ve Gaziantep’te bulunan merkezlerinde psikososyal destek ve evde bakım desteği ile sürdürüyor. Aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) iş birliği ile haziran ayında açılan İstanbul Toplum Merkezinde psikososyal destek hizmetleri, çocuk dostu alan, yetkinlik geliştirme ve sosyal uyum hizmetleri veriyor. Yurt dışındaki psikososyal destek projeleri kapsamında ise Gazze’deki merkezinde psikologlar istihdam ederek bölge halkının yaşadığı travmaların atlatılması için çalışıyor.