Yeryüzü Doktorları’ndan 'açlıkla mücadele' Sergisi

Dünya üzerinde 811 milyon insan yeterli ve güvenli gıdaya ulaşamıyor, bu insanların 48 milyonu ise kıtlığın eşiğinde yaşıyor. Her yıl 3 milyondan fazla çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybediyor

Yeryüzü Doktorları, bu yıl da açlığa karşı “Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç!” isimli bir kampanya başlattı. Dernek, yürüttüğü kampanya kapsamında açlık sorunlarına dikkat çekmek için sergi düzenliyor.

Beslenme sağlığına yönelik çalışmaları ile birlikte çeşitli insan portrelerinin yer aldığı kareler; 4-10 Nisan tarihleri arasında Taksim metrosunda, 11-17 Nisan’da Ünalan metro istasyonunda İstanbullular ile buluşuyor.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Diğerkâmlık ve cömertliğin arttığı Ramazan ayında, her gece aç yatan insanların sesini ve açlıkla mücadele sürecimizi bu sergi ile kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Sergilenen fotoğraflarda bir yandan açlıkla mücadele eden küçük bedenlere, annelerinin çaresiz bakışlarına; bir yandan da gözlerinin içi gülen çocuklara şahit olunabilecek. Halkımızın açmış olduğumuz sergimize teşriflerinden büyük memnuniyet duyacağız.” dedi.