Yeryüzü Doktorları Tel Abyad’da

Suriye krizinin ilk gününden beri Suriyelilere sağlık hizmeti götüren Yeryüzü Doktorları, güvenli ortamın sağlandığı, nüfusun giderek arttığı ve sağlık hizmetleri ihtiyacının olduğu Tel Abyad’da açtığı Suluk Sağlık Merkezi ile binlerce insanın sağlık hizmetine ulaşmasını sağlıyor.

Yeryüzü Doktorları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerinin ardından Barış Pınarı Harekâtı ile güvenli hale gelen Tel Abyad’da kurduğu sağlık merkezinde dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları, diş sağlığı, cildiye, acil gözlem ve kulak burun boğaz branşlarında bölge halkına hizmet veriyor. Merkezde 2020 Aralık ayından bugüne kadar 25 bin 575 muayene, 3 bin 576 acil gözlem hizmeti, 32 bin 847 ilaç desteği ve 5 bin 777 diş tedavisi gerçekleştirdi.

Dernek, bölgedeki yerel sağlık kapasitesinin artırılmasında, sunulan sağlık hizmetlerinin sürekli olmasında ve bölge halkına istihdam imkânı sağlanmasında etkili oluyor. Merkezde, 8 doktor, 5 hemşire, 1 eczacı, 1 saha koordinatörü ve 10 idari olmak üzere toplam 25 yerel personelle çalışmalar sürüyor.