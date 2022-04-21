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Yeryüzü Doktorları'ndan 'Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç' kampanyası

Uzak coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine sağlık alanında insani yardım sunan Yeryüzü Doktorları, açlığa karşı başlattığı “Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç” kampanyasına destek bekliyor

Sivil Toplum 21.04.2022, 17:48
Yeryüzü Doktorları'ndan 'Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç' kampanyası

Açlıkla mücadele eden 811 milyon ihtiyaç sahibinin 40 milyonu kıtlığın eşiğinde yaşıyor. Her gün 8 bin 493 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünyadaki açlık sorunlarına kayıtsız kalmayarak 2012 yılından beri beslenme sağlığı projeleri yürüten Yeryüzü Doktorları, açlıkla mücadele amacıyla başlattığı kampanyasına destek bekliyor.

Kampanya kapsamında açlığın yaşandığı Yemen, Somali, Çad, Afganistan ve Bangladeş’te yıl boyunca toplam 26 beslenme sağlığı merkezi ve 12 mobil sağlık ekibiyle beslenme muayene ve tedavileri hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları aynı zamanda her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları ulaştırıyor.

12 farklı ülkede binlerce insanın Ramazan sevincine ortak oluyor

Bangladeş, Tanzanya, Somali, Çad, Lübnan, Benin, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen ve Afganistan’da binlerce aileye kumanya yardımları ve Suriye’de iftar sofralarıyla Ramazan sevincini yaşatıyor. Yardımların bağışçılarının destekleriyle artacağına dikkat çeken dernek, Ramazan ayı süresince kumanya dağıtımlarını sürdürecek.

“Hastalardan 50 kilonun üzerinde olan kimse bulunmuyordu.”

Açlık krizinin neden olduğu insani dramın şiddetini aktaran Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “İhtiyaç sahibi coğrafyalara ziyaretlerimizin her birinde şahit olduklarımız bizi derinden etkiliyor. Açlığın şiddetli yaşandığı ülkelerden biri olan Çad’da tedavi edilen hastalardan 50 kilonun üzerinde olan kimse bulunmuyordu. Bu durum otuzlu yaşlarında hamile olan kadınlarda bile ortalama 45-48 kilo olarak seyrediyordu. Muayeneye gelen neredeyse her hastada vitamin eksikliği ile eklem rahatsızlığı görülüyordu. Nijer’de ise çocuklarda en sık beslenme bozuklukları ve vitamin eksiklikleri yaşanıyor, besin yetersizliğinden çocuklar hayatını kaybediyordu. Uganda’da ise kendisine uzatılan bir lokma ekmeği yemeyip, akşam çocuğuna götürmek isteyen babalar vardı.

“2022 yılında 150 bin muayene ve 20 bin beslenme tedavisi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

Bizler Yeryüzü Doktorları olarak muhtelif coğrafyalarda şahit olduğumuz bu açlık krizini göz ardı etmiyor, beslenme yetersizliğinden kaynaklı sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için mücadele ediyoruz. Açtığımız beslenme sağlığı merkezlerimizde beslenme muayeneleri gerçekleştiriyor, muayeneler sonucunda beslenme yetersizliğinden muzdarip kişilere özel tıbbi beslenme tedavileri uyguluyoruz. Bu yıl boyunca da merkezlerimizde 150 bin muayene ve 20 bin beslenme tedavisi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kesintisiz sağlık hizmetlerimizin yanında iyiliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmasının en çok hissedildiği Ramazan ayında başlattığımız kampanyamız ile birçok ülkeye gıda yardımları da ulaştırıyoruz. Biliyoruz ki açlık krizinin yaşandığı ülkelerde ihtiyaç sahipleri bizlerden gelecek yardımları bekliyor. Daha fazla insanın hayata tutunmasına vesile olmak için kampanyamıza halkımızın desteklerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı

#Yeryüzü Doktorları #Yeryüzü Acıya Tok #İyiliğinize Aç
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