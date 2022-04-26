Yeryüzü Doktorları'ndan Gazze'ye gıda yardımı
Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere 250 gıda kolisi dağıtarak destekte bulunacak.
Sivil Toplum 26.04.2022, 16:43
YYD Gazze Şubesinde yürütülen "Evde Tıbbi Bakım" projesi sorumlusu Muhammed Hacci, yardımlara ilişkin açıklamada bulundu.
Hacci, derneğin her yıl ramazan ayında gıda yardımı kampanyası gerçekleştirdiğini ifade ederek, 250 gıda kolisinin dağıtımına başlandığını belirtti.
YYD sorumlusu, yardımların yoksul aileler, İsrail'in Gazze'ye Mayıs 2021'de düzenlediği saldırının mağdurlarının yanı sıra projeden yararlanan hastalara yapıldığını söyledi.
Yeryüzü Doktorları, İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 2015'ten bu yana başta sağlık olmak üzere yardım çalışmaları yürütüyor.
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