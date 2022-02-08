Yeryüzü Doktorları'ndan Çad’a kesintisiz hizmet

Dernek, merkezde yıl boyunca çalışmalar kapsamında; 11 bin 648 beslenme muayenesi, bin 187 beslenme tedavisi ve 9 bin 431 birinci basamak sağlık hizmeti gerçekleştirdi. Hamile/emziren anneler için 2 bin 233 jinekoloji muayenesi ve 222 doğum hizmeti verdi. Aynı zamanda 12 bin 927 kişiye ilaç, 4 bin 470 kişiye laboratuvar hizmeti ve 4 bin 18 aşı desteği, 7 bin 136 hijyen ve koruyucu malzeme dağıtımı yaptı.

Bu faaliyetlerinin yanı sıra nafile ve vacip kurban operasyonları ile 80 bin 7 kişiye kurban yardımı ulaştırırken, Ramazan ayında 2 bin 401 kişinin gıda ihtiyacını karşıladı.

Dernek, temiz suya erişimi olanaklı kılmak adına ülkede kuraklıkla mücadelenin en yoğun olduğu bölgelerde 11 su kuyusu açarak, 10 bin 873 kişinin faydalanmasını sağladı.

1 doların altında gelire sahip insanlar sağlık hizmetine de erişemiyor

Çad’daki faaliyetlerin önemini aktaran Yeryüzü Doktorları Program Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, “2013 yılının sonlarına doğru Orta Afrika krizi nedeniyle, Çad’a göç eden 100 bin mülteci, ülkenin güneydoğusunda kurulan kamplarda yaşıyor. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre Çad ve diğer komşu ülkelerde 623 binden fazla Orta Afrikalı mülteci bulunuyor. Çoğunlukla Orta Afrikalı mültecilerin yaşadığı Sido kamplarında ise 2014 yılından bu yana nüfusun sürekli artış göstermesi, hijyen koşullarının yetersiz olması, bölgede sağlık koşullarının daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Pandeminin hayata olumsuz etkilerinin şiddetli hissedildiği bölgede, günlük 1 doların altında gelire sahip insanların temel sağlık hizmetlerine erişimi de oldukça güç durumda. Aynı zamanda yaşanan kurak ve iklim değişikliklerinin etkisiyle insani kriz günden güne artıyor. Yeryüzü Doktorları olarak Orta Afrika krizinden bu yana sağlık hizmetleri ile bölge halkına destek oluyoruz. Çad’ın Maro bölgesinde bulunan ve 50 bin mülteci barındıran Sido Mülteci Kampındaki sağlık merkezimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede yeni doğan ve anne ölüm oranlarının yüksek seyretmesinden dolayı yeni bir anne-çocuk sağlığı ve doğum merkezi kuracağız. Sağlık ve temel ihtiyaçlar başta olmak üzere Afrika ülkelerine olan desteklerimizi güçlendirerek sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.