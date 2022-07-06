Yeryüzü Doktorları kurban kampanyasına destek bekliyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da koruyucu sağlık projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ülkelerde kurban organizasyonları gerçekleştirecek olan Yeryüzü Doktorları, Kurban Bayramının bereketini daha fazla insana ulaştırmak için kampanyaya bağışçılarının desteğini bekliyor.

Yeryüzü Doktorları 17 yıldır yürüttüğü kurban organizasyonları ile 200 bin hisse üzerinde kurban kesimi gerçekleştirdi. Bu yıl da Afganistan, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Hindistan, Kamerun, Mali, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Somali, Suriye ve Yemen olmak üzere toplam 14 ülkede kurban dağıtımı yapacak.

Kurban Bayramı boyunca gönüllü doktorları ile ihtiyaç sahiplerine sağlık olacak

Kurban Bayramı boyunca bağışçılarının kurban emanetlerini 500 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen dernek, aynı zamanda gönüllü sağlık ekipleri ile açlık ve yetersiz beslenme sorunlarının yaşandığı Afganistan ve Çad’da muayene ve tedavi hizmeti verecek.

Kurban kampanyası için bağışçılarına destek çağrısında bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Şiddetli açlığın yaşandığı ve zorlu yaşam koşullarının olduğu ülkelerde ekiplerimizle, bağışçılarımızın kurban emanetlerini ulaştırıyor, beslenme sağlığı projelerimizi destekleyerek açlığın neden olduğu sağlık sorunlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. İslami usul ve kurallara göre yerine getirdiğimiz kurban organizasyonumuz kapsamında, kurbanları kesimden hemen sonra ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyoruz. Ayrıca sağlık merkezlerimiz ve mobil ekiplerimizle hizmetlerimizin sürdüğü Afganistan ve Çad’a gönüllü sağlık ekiplerimizi de götüreceğiz. Kurban yardımlarımız devam ederken, bayram tatillerinde ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti sunmak için bizimle yola çıkacak olan gönüllü doktorlarımızla bölge halkına sağlık hizmeti vereceğiz. Sizler de başlatmış olduğumuz “Kurban Olsun, Sağlık Olsun” kampanyamıza destek olarak bayramın iyiliğinin ve bereketinin yayılmasına vesile olabilirsiniz. Umutla bizleri bekleyen ihtiyaç sahiplerine bayramın sevincini yaşatabilirsiniz.” dedi.