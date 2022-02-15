Yeryüzü Doktorları 'Göz Hakkı' kampanyasına destek bekliyor

Yeryüzü Doktorları Katarakt Hastaları İçin Destek Bekliyor

Yeryüzü Doktorları, sağlık hizmetlerine erişimin olmadığı bölgelerde 16 yıldır göz sağlığı projeleri yürütüyor, önlenebilir görme bozuklukları ile mücadele ediyor. Bu kapsamında bugüne kadar Nijer, Kenya, Pakistan, Lübnan, Somali, Yemen, Afganistan, Moritanya, Tanzanya, Çeçenistan ve Uganda gibi 17 farklı ülkede çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları, bu yıl da göz sağlığı projeleri kapsamında katarakt hastalarına yönelik başlattığı “Göz Hakkı” kampanyasına destek çağrısında bulunuyor.

Her yıl ihtiyaç sahiplerinin dünyaya sağlıklı bakabilmesi için hizmetlerini ara vermeden sürdüren dernek, bu sene de “Göz Hakkı” kampanyası ile katarakt hastalarına göz muayenesi, göz ameliyatı ve gözlük dağıtımı gerçekleştiriyor, binlerce insanın hayata yeniden tutunmasını sağlıyor.

Bölgelerde sunduğu tedavi hizmetlerinin yanı sıra, cerrahi göz üniteleri kurulumu ve yerel sağlık personelinin eğitimi gibi faaliyetler yürüterek yerel sağlık kapasitesini güçlendiriyor.

Tanzanya katarakt kampında iyileşen Amina’nın hikayesine değinen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Amina, Tanzanya’da yaşayan henüz 16 yaşında bir kız çocuğuydu. Sol gözünde katarakt rahatsızlığı bulunuyordu. Tedavi olamadığı için de görme yetisini günden güne kaybediyordu. Amina’nın en büyük hayali okula gidebilmek ve okuyabilmekti. Kızının gülüşüne şahit olmak isteyen anne ise kızını katarakt kampımıza getirdi. Kampta gerekli muayenelerden sonra ameliyat gerçekleşti. Amina ameliyattan sonra artık okuyabiliyor, annesine yardım edebiliyor ve okula gidebiliyordu. Yeryüzü Doktorları olarak bu yıl da Amina gibi nice katarakt hastasına ulaşmak için “Göz Hakkı” kampanyası yürütüyoruz. Görmenin ihtiyaç sahipleri için de en doğal hak olduğunu hatırlatıyor, kampanyamıza halkımızın desteğini bekliyoruz. Çünkü iyilikleriniz ile bir insanın gözlerini dünyaya yeniden açmasına, bir annenin bebeğinin gülüşüne şahit olmasına vesile olabilirsiniz.” dedi.