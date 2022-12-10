Yeryüzü Doktorları, Gine'de sağlık taramaları yapacak

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gönüllü sağlık ekipleri dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Gine'ye hareket etti.

Kısıtlı sağlık imkanlarının olduğu ülkelerde muayene ve tedavi hizmeti veren Yeryüzü Doktorları, Gine'de pediatri, göz sağlığı ve aile hekimliği branşlarında 17 Aralık'a kadar sağlık taramaları yapacak.

İhtiyaç sahibi coğrafyalarda gerek cerrahi gerek dahili alanlarda sağlık hizmeti sunan dernek, bu yıl da Gine'de ihtiyaçlara yönelik belirlenen branşlarda muayene hizmeti vererek sağlık yardımlarında bulunacak. Gine'ye giden gruptaki Genç Yeryüzü Doktorları'ndan gönüllü bir tıp öğrencisi de çocuklara hijyen eğitimi verecek.

- "1500 kişiye sağlık hizmeti ulaştırmayı hedefliyoruz"

Gine'deki faaliyetler hakkında bilgi veren Yeryüzü Doktorları Kapasite Geliştirme Koordinatörü Evren Ejder, beslenme yetersizliği, sıtma ve salgın hastalıkların yaygın görüldüğü ülkede nüfusun yüzde 55'inin yoksulluk sınırının altında hayatını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Ülkede 6 milyon 700 bin çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Ejder, "5 yaş altı çocukların yüzde 25'i açlık sınırının altında yaşıyor. Yeryüzü Doktorları olarak ihtiyaç sahibi bu coğrafyalarda gönüllü sağlık ekiplerimizle sağlık hizmetleri sunuyoruz. Bu doğrultuda Gine'de gönüllü sağlık ekiplerimizle 9 gün boyunca 3 farklı branşta muayene hizmeti vererek, 1500 kişiye sağlık hizmeti ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.