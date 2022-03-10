Yeryüzü Doktorları Galmudug bölgesinde sağlık merkezi açtı

Kuraklık, iç karışıklıklar ve terör gibi nedenlerle 5 milyon 900 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu Somali’de, bu sayının 2022 yılında 7 milyon 700 bin kişiye yükselmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre ise insani yardımlar devam etmezse, akut gıda yetersizliği 4 milyon 600 bin kişide görülecek. Kriz ve afet bölgelerindeki ihtiyaçların sürekli karşılanması için merkezleri ile kalıcı hizmetler sunan Yeryüzü Doktorları, Somali’nin Galmudug bölgesinde yeni bir beslenme sağlığı merkezi açtı. Açılan merkez ile Galmudug’ta hizmet veren tek Türk sivil toplum kuruluşu olan dernek, merkeze gelemeyen ve kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ise mobil sağlık ekibi ile ulaşacak.

Somali Galmudug’ta açtığı beslenme sağlığı merkezinde açlığa karşı mücadele edecek

Yeryüzü Doktorları, Galmudug’ta beslenme sağlığı merkezi ve mobil sağlık ekibi ile açlık yönünden en yüksek risk grubu olan 5 yaş altı çocuklar ve hamile/emziren anneler başta olmak üzere muayene ve tıbbi beslenme tedavisi uygulayacak. Kuraklığın en şiddetli hissedildiği bölgelerden biri olan Galmudug’ta, ücretsiz ve düzenli hizmetlerle binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bölgede yürüttüğü faaliyetleriyle yerel sağlık kapasitesinin ve sağlık erişimine ulaşılabilirliğinin artmasına da destek olacak.

Yeryüzü Doktorları 2021 yılında da binlerce Somalilinin yaralarını sardı

Somali Mülteci Sağlığı Merkezi ve Anne Çocuk Sağlığı Merkezindeki çalışmaları kapsamında; 2021 yılı boyunca 11 bin 627 birinci basamak, 9 bin 240 jinekoloji muayene ve 256 doğum hizmeti verdi. Aynı zamanda 20 bin 703 kişiye ilaç desteği, 10 bin 123 kişiye laboratuvar ve bin 464 kişiye ultrason testi hizmeti sağladı. Yıl içerisinde beslenme ve aşı hizmetleriyle 810 kişiye beslenme muayenesi ve tedavisi, 427 anne ve çocuğa aşı desteği sundu. Beslenme sağlığına destek amacıyla geçtiğimiz yıl 900 aileye kumanya yardımı, 185 bin 120 kişiye ise kurban yardımı ulaştırdı.

Somali’deki faaliyetlerine dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu, “Somali, yaklaşık 30 yıldır devam eden iç çatışmalar, uzun süren kuraklıklar ve yaşanan sel felaketleri nedeniyle insani krizin yaşandığı başlıca ülkelerdendir. İhtiyaç sahibi insanların büyük bir kısmı uluslararası kurumlar tarafından kurulan çadırlarda hayatlarını sürdürüyor. Çadır kentlerde temiz suya erişimin olmaması, hijyen koşullarından kaynaklanan birçok salgın hastalığın artmasına sebep oluyor. İhtiyaç sahiplerinin hayat şartlarının hayal edemeyecek derecede zor olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı onlara her an hizmet sağlayacak şekilde yürütüyoruz. Bu yıl da bölgedeki merkezlerimizde hizmetler vermeye devam ederken beslenme sağlığı projelerimiz kapsamında Galmudug’ta yeni bir beslenme sağlığı merkezi açtık. Tek Türk sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet yürüttüğümüz bölgede, açlık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan insanlara muayene ve beslenme tedavisi hizmetleri sunacağız.” dedi.