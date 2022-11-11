Yeryüzü Doktorları, 2023 yılı takvimini yapay zeka ile hazırladı

Yeryüzü Doktorları, yapay zeka teknolojisi Midjourney ile Afrika başta olmak üzere temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığı ülkelerde sunduğu hizmetlerin önemini ortaya koydu. Kelimeleri görsele dönüştüren yapay zeka teknolojisi ile her aya birer anlam yükleyen dernek, uzak coğrafyalarda insanların umutla bekleyişini, doktorlarla gelen baharı ve sevgiyi anlattığı görüntülerle farkındalık oluşturdu.

Her yıl olduğu gibi yeni yılda da çalışmalarını kesintisiz sürdüreceklerini belirten Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Yeryüzünde yaşanan açlık, kuraklık, yoksulluk ve çatışmalar, her geçen gün insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısını artırıyor. Bazıları açlık ile mücadele ederken, bazıları sağlık sorunlarına çare arıyor, bazıları da temiz suya erişebilmenin hayali ile yaşıyor. Yeryüzü Doktorları olarak en temel hak olan sağlık hizmetine ulaşımın yetersiz kaldığı bu coğrafyalarda nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz. İyilik ve sağlık yolunda yeni bir yıla daha girerken sunduğumuz hizmetlerin insanlar için anlamını yapay zeka teknolojisi ile takvimimizde görselleştirdik. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizle yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya ve yeryüzüne umudu yaymaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.