Yeryüzü Doktorları, 2023 yılı takvimini yapay zeka ile hazırladı
Sağlık imkanlarının yetersiz olduğu bölgelerde faaliyetler yürüten Yeryüzü Doktorları, hazırladığı yeni yıl takvimi ile 22 yıldır iyilik, sağlık ulaştırdığı ihtiyaç sahibi coğrafyalardaki bekleyişi, baharı, umudu ve sevgiyi görselleştirdi.
Yeryüzü Doktorları, yapay zeka teknolojisi Midjourney ile Afrika başta olmak üzere temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığı ülkelerde sunduğu hizmetlerin önemini ortaya koydu. Kelimeleri görsele dönüştüren yapay zeka teknolojisi ile her aya birer anlam yükleyen dernek, uzak coğrafyalarda insanların umutla bekleyişini, doktorlarla gelen baharı ve sevgiyi anlattığı görüntülerle farkındalık oluşturdu.
Her yıl olduğu gibi yeni yılda da çalışmalarını kesintisiz sürdüreceklerini belirten Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Yeryüzünde yaşanan açlık, kuraklık, yoksulluk ve çatışmalar, her geçen gün insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısını artırıyor. Bazıları açlık ile mücadele ederken, bazıları sağlık sorunlarına çare arıyor, bazıları da temiz suya erişebilmenin hayali ile yaşıyor. Yeryüzü Doktorları olarak en temel hak olan sağlık hizmetine ulaşımın yetersiz kaldığı bu coğrafyalarda nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz. İyilik ve sağlık yolunda yeni bir yıla daha girerken sunduğumuz hizmetlerin insanlar için anlamını yapay zeka teknolojisi ile takvimimizde görselleştirdik. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizle yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya ve yeryüzüne umudu yaymaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4