Yeryüzü Doktorları, 2021 yılında da Filistinlilere destek oldu

Yeryüzü Doktorları, geçtiğimiz yıl boyunca bölgedeki fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezi ile kesintisiz hizmetler sunarken, evde tıbbi bakım hizmetleri projesi ile de özellikle krizlerden etkilenmiş yaralılara fizyoterapi, tıbbi bakım ve psikososyal destek hizmetleri verdi. Tıbbi bakım hizmetlerinde bin 605 kişiye 21 bin 598 seans, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde bin 352 kişiye 7 bin 805 seans, psikososyal destek hizmetlerinde ise 575 kişiye bin 775 bireysel görüşme seansı uygulayarak binlerce insanın hayatına dokundu.

Ramazan ayı boyunca 2 bin kişiye gıda desteği, kurban operasyonları ile de 4 bin 480 kişiye kurban yardımı ulaştırdı.

Bölgede daimî hizmet verdiği kliniği ve hazır bulunan mobil sağlık ekipleri sayesinde mayıs ayında yaşanan saldırılardan etkilenen Filistinlilere tıbbi yardım ulaştıran dernek, 200 yaralıya 352 yardımcı cihaz, Filistin Sağlık Bakanlığına ait devlet hastanelerine tıbbi sarf malzemeleri ve evlerini terk etmek zorunda kalan bin 500 kişiye gıda desteği sağladı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ise 200 kişiye hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirdi.

Filistin’deki faaliyetlerin önemini anlatan Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Kasım Taş, “Gazze’de yaşanan savaş ve krizler yüzünden fiziksel yaralanmalar, doğrudan ve dolaylı travmalar, psikolojik sorunlar meydana geliyor. Gazze’ye uygulanan abluka nedeniyle de yurt dışından beklenen ilaç ve ekipmanların yerlerine ulaşmasında zorluk yaşanması birçok hastanın durumunda kronikleşmeye neden oluyor. Yeryüzü Doktorları olarak bu doğrultuda geçtiğimiz yıl da Filistin’deki faaliyetlerimize ara vermeden devam ettik. İhtiyaç sahiplerinin hayatlarını sürdürebilmeleri için büyük gayret gösterdik. Bölgedeki kliniğimiz ve 4 mobil sağlık ekibimiz ile fizik tedavi ve rehabilitasyon, tıbbi bakım ve psikososyal destek alanlarında kesintisiz hizmet verdik. Daimî hizmetlerimizin yanında kriz acil durumlarında da müdahalelerde bulunduk. Bu yıl mevcut çalışmalarımıza ek olarak açacağımız yeni bir fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezi ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.