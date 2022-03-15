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Yeryüzü Doktorları, 11 yıldır Suriyeli vatandaşların yanında

Yeryüzü Doktorları, iç savaşta 11. yılını geride bırakan Suriye’ye, savaşın başladığı ilk günden bu yana sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Sivil Toplum 15.03.2022, 17:56
Yeryüzü Doktorları, 11 yıldır Suriyeli vatandaşların yanında

İç savaşta 11 yılı geriden bırakan Suriye’de, 14 milyon 600 bin insanın yardıma ihtiyaç duyduğu, 12 milyon insanın da gıda güvenliğinden yoksun olduğu tahmin ediliyor. Temel sağlık hizmetlerinin kesintiye uğradığı ülkede, hastanelerin sadece %65'i ve halk sağlığı merkezlerinin %56'sı hizmet verebiliyor. Yeryüzü Doktorları, uzun yıllardır insani krizin yaşandığı Suriye’de sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla yardımlarını sürdürüyor.

3 merkezde faaliyetler yürütülüyor

Suriye iç savaşının başladığı günden itibaren yaşanan insani drama kayıtsız kalmayarak çeşitli sağlık hizmetleri sunan Yeryüzü Doktorları, çalışmalarına Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtı ile güvenli hale gelen bölgelerde açtığı 3 farklı sağlık merkezinde devam ediyor. Bu merkezlerde ücretsiz ve sürekli sağlık hizmetleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Yeryüzü Doktorları, Afrin-Cinderes Mülteci Sağlığı Kliniğinde 2021 yılı boyunca 34 bin 782 kişiye muayene, 16 bin 555 kişiye tedavi hizmeti verdi. Anne ve çocukların sağlık problemlerini önlemek için faaliyet yürüttüğü Azez-Soran Anne Çocuk Sağlığı Kliniğinde geçtiğimiz yılda 35 bin 573 kişiye muayene, 8 bin 462 kişiye tedavi ve 33 kişiye doğum hizmeti sundu. Jinekoloji, dâhiliye, pediatri, cildiye, kulak burun boğaz ve diş sağlığı alanlarında çalıştığı Tel Abyad Suluk Sağlık Merkezinde ise 40 bin 287 kişiye muayene, 12 bin 715 kişiye tedavi gerçekleştirdi. Suriye’nin 3 farklı bölgesinde bulunan sağlık merkezlerinde aynı zamanda toplam 119 bin 181 kişiye ilaç ve medikal malzeme yardımı yaptı. Dernek, Suriye içerisindeki çalışmalara ek olarak Türkiye’de yaşayan Suriyeliler için de İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin’de yer alan göçmen sağlığı merkezlerinde lojistik destek, psikososyal destek ve evde bakım hizmetleri veriyor.

Suriye’de sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin önemine dikkat çeken Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve krizler sebebiyle her geçen gün daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyuluyor. Bizler de halkımızın desteğiyle bu bölgelere ulaşıyor, öncelikli olarak sağlık yardımları sunuyoruz. Bu kapsamda insani krizin hala devam ettiği, sağlık merkezlerinin hasar aldığı ve sağlık altyapısının sekteye uğradığı Suriye’de, çalışmalarımızı kalıcı hale getirdik. Suriye’nin farklı bölgelerinde merkezler açarak, bölge halkına ve kamplarda yaşayan insanlara düzenli sağlık hizmeti sunduk. Bu merkezlerle bir gün değil, her gün hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda hem sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırıyor hem de yerel sağlık personelinin istihdam edilmesini sağlıyoruz. Sadece Suriye’de yaşayan halka değil, ülkemize sığınmış olan Suriyelilere de çeşitli projelerle ulaşıyoruz. Çalışmalarımıza savaştan olumsuz etkilenen Suriyelilerin yanında olmak ve onların da yeniden hayata tutunmalarına vesile olmak için devam ediyoruz.” dedi.

Cinderes Sağlık Merkezinde hizmet alan 58 yaşındaki Suriyeli Ahmet Zeydan ise duygularını şu şekilde aktardı:

Suriye’nin Afrin bölgesinde bulunan Deyr Ballut kampındaki çadırda 4 çocuğumla birlikte yaşam mücadelesi veriyorum. Yerinden edilmiş bir mülteci olarak birçok maddi manevi sıkıntıya göğüs geriyoruz. Ben 4 yıldır bu kampta yaşıyor, bu zamana kadar da Yeryüzü Doktorları Cinderes Sağlık Merkezi’nde ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanıyorum. Astım ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarımın tedavisi için Yeryüzü Doktorları’nın bulunduğum bölgedeki merkezine başvuruyorum. Yaşadığım kampa 500 metre uzaklıktaki bu merkez olmasaydı, buradaki yaşam şartları bizler için çok daha çetin ve tahammülü zor bir hale gelecekti. İnsan için en önemli şeylerden biri sağlık. Bu konuda yeryüzünün ihtiyaç sahiplerine yardım eden Yeryüzü Doktorları’na çok müteşekkirim.

#Yeryüzü Doktorları #Suriye
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