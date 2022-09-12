YEE, Brunei'de yüz yüze Türkçe derslerine başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Brunei'de iki yıldır çevrim içi olarak sürdürdüğü Türkçe derslerini yüz yüze vermeye başladı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Asya kıtasına yönelik Türkçe öğretimi faaliyetleri çerçevesinde Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Bandar Seri Begawan Büyükelçiliği iş birliğiyle Brunei’de ilk kez yüz yüze Türkçe derslerine başlandı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen Türkçe kursları aracılığıyla bugüne dek Brunei’den 400’e yakın kişiye Türkçe öğretildi.

Asya kıtasının farklı noktalarında Endonezya, Tayland, Singapur gibi ülkelerde devam eden çevrim içi Türkçe kursları düzenlenirken, Brunei'de yüz yüze dersler de geniş bir katılımla başladı.

Büyükelçilik yerleşkesinde düzenlenen Türkçe kursları 12 hafta sürecek.

İlk derse katılan Türkiye’nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hamit Ersoy, Asya Pasifik’in doğal gaz ve petrol zenginliği kadar kültürel zenginliğe de sahip Brunei'de, Türkçe derslerine başlandığını duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ersoy, Brunei halkından gelen yoğun ilgi ve alaka neticesinde Yunus Emre Enstitüsünün Kuala Lumpur temsilciğiyle beraber Türkçe dil kurslarına başlama kararı aldıklarını kaydetti.

Ersoy, "Türk dizilerini severek izleyen, İstanbul ve Kapadokya başta olmak üzere ülkemize gezilerini keyifle anlatan ve Türkçe öğrenmek isteyen Bruneili dostlarımızla büyükelçiliğimizin toplantı salonunda her hafta ülkenin tatil günleri olan cuma ve pazar günleri üçer saat birlikte olacağız. Her yaştan (en genç 18 ve en yaşlı 68) ve meslekten öğrencilerimiz sadece Türkçe öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda kültürümüz, tarihimiz ve ortak değerlerimizi öğrenme fırsatı yakalayacaklar." ifadelerini kullandı.

YEE Malezya Koordinatörü Ömer Altun da "Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Asya’da da Türkçeye ve Türkiye’ye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Brunei’de de yeni köprüler kurmaya, doğru kanaldan ülkemizi anlatmaya ve yeni kalplere dokunmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Masmuliani Binti Husaini ise "İlk dersimiz çok güzel ve eğlenceliydi. Arkadaşlarımla bu dersi paylaşmaktan çok mutluyum. Yüz yüze derslere katılabilmek için uzun bir süre bekledim. Umarım alacağım bu derslerin sonunda çevirmene ihtiyaç duymadan Türkçe konuşmak için Türkiye'ye gidebilirim" değerlendirmesini yaptı.

Kültürel diplomasi ekseninde Türkçe öğretimi ve kültürel etkileşim faaliyetlerine başlayan YEE, yurt dışındaki ilk merkezini 2009'da açmıştı.