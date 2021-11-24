Yardımlar Güney Sudan'a ulaştı
Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yardım faaliyetlerini sürdüren AFAD'ın, sel ve çatışmalardan etkilenen ihtiyaç sahibi Güney Sudanlılara gönderdiği yardımlar yetkililere teslim edildi.
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Güney Sudan'da sel ve çatışmalardan etkilenenlere gönderdiği yardımlar, yetkililere teslim edildi.
Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliği eş güdümünde, AFAD fonuyla Türk Kızılay tarafından hazırlanan 35 tonluk insani yardım malzemesi, Güney Sudan Kızılhaç deposuna devredildi.
Etkinlikte konuşan Büyükelçi Erdem Mutaf, söz konusu yardımın nakliyesinin Dünya Gıda Programı'nca yapılacağını, Türk Kızılay, Kızılhaç ve Güney Sudan İslam Konseyi tarafından ülkenin Tambura bölgesinde çatışmalardan ve Jonglei eyaletinde sellerden etkilenen 12 bin kişiye ulaştırılacağını açıkladı.
Kızılhaç deposunda yapılan etkinliğe, Güney Sudan İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Peter Mayen Majongdit, Kızılay ülke koordinatörü Faruk Aksoy'un yanı sıra BM İnsani İşler Koordinatörlüğü, Kızılhaç ve Güney Sudan İslam Konseyi'nden yetkililer katıldı.
Bakan Majongdit, yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney Sudan'ın zor zamanlarında daima yanında duran Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini iletti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7