Yardımeli Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine destek

Yardımeli Derneği tarafından yapılacak yardımlarla ilgili şu açıklama yapıldı;

Evinde yakacağı olmayan, dışarıda kendisini koruyacak kışlık kıyafetleri olmayan, çaresiz insanların durumu hepimizi ilgilendiriyor. İçinde bulunduğumuz şartların ve sahip olduğumuz imkanların şükrünü yerine getirebilmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor.

Bu Kış Yine Kardeşlerimizin Yanındayız

Sevgili Peygamberimizin ifadeleri ile : “ Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” Ya komşusu üşürken, bacası tütmeyen evde otururken ya da dışarıda giyeceği kışlık kıyafeti olmadığı için üşüyen, hastalanan çocuklara şahit oluyorken yapmamız gereken bir şeyler yok mu ?

BİZ HAZIRIZ: SICAK BİR HANEDEN, AKMAYAN BİR ÇATIDAN, SU ALMAYAN BİR ÇİFT AYAKKABIDAN YETİM OLANLARIN YANINDA OLACAĞIZ.

Dünyayı etkileyen krizler ve ekonomik sıkıntılar, dar gelirli aileleri zaten etkilemekte iken; kış mevsiminin ekstra masrafları onlar kara kara düşündürmektedir.

Anadolu’nun dört yanındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla sokak sokak, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi kömür, battaniye, soba, bot, mont ulaştırılacaktır.

Ben ne yapabilirim ..

81 ilimizde Yardımeli Temsilcileri evlere tek tek giderek, aileleri ziyaret etmekte ve ihtiyaç tespitlerini yaparak yardımcı olmaktadır. Ailelerin yaşadıkları ortamlar ve şartlar birebir gözlenmekte ve durum tespitleri yapılmaktadır. Bazı ailelere kömür yardımı için gidildiğinde, kömürü yakacak sobasının olmadığı görülmüş, mahcubiyet, üzüntü ve mutluluğun bir arada yaşandığı duygulara şahit olunmuştur.

Sizi kardeşliğin sıcaklığına çağırıyoruz.

O halde var mısınız, bugün sokağımızda, mahallemizde ihtiyaç sahibi bir ailenin kapısını çalmaya, onlarla oturup sohbet etmeye, yapabildiğiniz kadarı ile yardımcı olmaya…