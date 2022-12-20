banner38

Yardımeli Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine destek

Kış mevsiminin soğuk ve dondurucu yüzünü hissettirmeye başlamışken Yardımeli Derneği tarafından evinde yakacağı olmayan, dışarıda kendisini koruyacak kışlık kıyafetleri olmayan vatandaşlara destek olacak.

Sivil Toplum 20.12.2022, 17:36
Yardımeli Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine destek

Yardımeli Derneği tarafından yapılacak yardımlarla ilgili şu açıklama yapıldı; 

Evinde yakacağı olmayan, dışarıda kendisini koruyacak kışlık kıyafetleri olmayan, çaresiz insanların durumu hepimizi ilgilendiriyor. İçinde bulunduğumuz şartların ve  sahip olduğumuz imkanların şükrünü yerine getirebilmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor.

Bu Kış Yine Kardeşlerimizin Yanındayız

Sevgili Peygamberimizin ifadeleri ile : “ Komşusu açken  tok yatan bizden değildir.”  Ya komşusu üşürken, bacası tütmeyen evde otururken ya da dışarıda giyeceği kışlık kıyafeti olmadığı için üşüyen, hastalanan çocuklara şahit oluyorken yapmamız gereken bir şeyler yok mu ?

BİZ HAZIRIZ: SICAK BİR HANEDEN, AKMAYAN BİR ÇATIDAN, SU ALMAYAN BİR ÇİFT AYAKKABIDAN YETİM OLANLARIN YANINDA OLACAĞIZ.

Dünyayı etkileyen krizler ve ekonomik sıkıntılar, dar gelirli aileleri zaten etkilemekte iken; kış mevsiminin ekstra masrafları onlar kara kara düşündürmektedir.

Anadolu’nun dört yanındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla sokak sokak, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi kömür, battaniye, soba, bot, mont ulaştırılacaktır.

Ben ne yapabilirim ..

81 ilimizde Yardımeli Temsilcileri evlere tek tek giderek, aileleri ziyaret etmekte ve ihtiyaç tespitlerini yaparak yardımcı olmaktadır. Ailelerin yaşadıkları ortamlar ve şartlar birebir gözlenmekte ve durum tespitleri yapılmaktadır. Bazı ailelere kömür yardımı için gidildiğinde, kömürü yakacak sobasının olmadığı görülmüş, mahcubiyet, üzüntü ve mutluluğun bir arada yaşandığı duygulara şahit olunmuştur.

Sizi kardeşliğin sıcaklığına çağırıyoruz.

O halde var mısınız, bugün sokağımızda, mahallemizde ihtiyaç sahibi bir ailenin kapısını çalmaya, onlarla oturup sohbet etmeye, yapabildiğiniz kadarı ile yardımcı olmaya…

#Yardımeli Derneği #kış mevsimi
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23