Yardımeli Derneği Gazzeli yetimleri unutmadı

Yardımeli Derneği, Gazze’ye yaptığı insani yardım çalışmalarıyla ilgili şu açıklamada bulundu;

Gazze, karadan, denizden ve havadan abluka ve ambargo altında tutulmakta, temel insani ihtiyaç maddelerine dahi ulaşma hususunda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Elektrik, temiz içme suyu, ilaç ve gıdayaGazzelilerin rahatça ulaşma imkanları neredeyse imkansız. Bunlara ilave olarak da her an işgal devleti tarafından atılan füze ve bombalardan da kendilerini korumaları gerekiyor.

İsrail tarafından 2 kez bombalanarak yerle bir edilen Yardımeli Gazze Ofisi, yapılan bu hain saldırılardan yılmadan çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir.

Gazze’den gelen Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nasreddin Elmezaini, Dernek merkezindeki ziyaret esnasında Gazze’deki durumun daha da zorlaştığını ve sıkıntıların boyutunın büyüklüğünü Başkanımız Dr Sadık Danışman ile paylaşmışlardı. Özellikle pandemi döneminde Gazze’nin unutulduğu ve yardım ve desteklerin azaldığını, salgın hastalıkla mücadelede yetersiz kaldıklarını üzülerek ifade etmişlerdi.

Gazze İslam Üniversitesinde eğitimine devam eden öğrencilerin bir çoğununmaddi sıkıntılar nedeniyle eğitimine devam edemediğini ve destek beklediklerini üzerine basa basa izah ettiler.

200 yetime eğitim desteği

Gazze İslam Üniversitesinde okuyan 1500 yetim öğrencinin maddi zorluklar içirişinde eğitimine devam ettiği bilinen bir gerçek.

Yardımeli Derneği, Gazze İslam Üniversitesinde okuyan 200 yetim öğrenciye 8 ay boyunca düzenli olarak eğitim desteği sağlamaya başladı. Yardımeli Gazze Ofisi tarafından tespitleri yapılacak olan yetim öğrencilere, eğitim destekleri her ay düzenli olarak ulaştırılacaktır.

Gazze’de ambargo nedeniyle maddi sıkıntılar, insani problemler, ilaç ve teçhizat yokluğundan dolayı sağlık problemleri her geçen gün artmaktadır.

Gazze’de açık hava hapishanesi ortamında yaşamak zorunda kalan 2 milyon insan için, insani yardımlarımız, eğitim yardımlarımız ve yetimlerin desteklenmesi, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonrada bağışçılarımızın desteği ile devam edecektir.