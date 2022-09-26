Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul eğitimi öğretmenlerle buluştu

Öğretmenlerin rehberliğinde; öğrencilerin İstanbul’un tarihi, arkeolojik ve mimari mirasını tanımasına, geçmiş ile bugün arasında kalıcı bağlar kurmasına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim programı kapsamında Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, İstanbul Hipodromu, Süleymaniye Külliyesi, Yenikapı Batıkları Araştırma ve İnceleme Laboratuvarı ile Yerebatan Sarnıcı incelendi.

İki saat süren eğitime, katılımcıların daha aktif olmasını sağlamak ve aktarımı kolaylaştırmak için tanışma-kaynaştırma oyunlarıyla başlandı. Ardından kültürel mirasımızın nasıl korunacağına yönelik ÇEKÜL Vakfının yaklaşım ve çalışmalarını anlatan sunum paylaşıldı. Son aşamada ise eğitim kılavuzu incelenerek, seçilen örnek uygulamalara geçildi.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı ile iletişime geçerek programa katılan Anabilim Eğitim Kurumları öğretmenleri, eğitimin tamamlanmasının ardından olumlu geri bildirimlerde bulundu. “Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul” ve diğer eğitim programları, benzer işbirlikleri için farklı kurumların taleplerini karşılamaya devam ediyor.