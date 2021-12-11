Vuslat Derneği Nijerya'da su kuyuları açtı
Vuslat Derneği, Nijerya'da 106 su kuyusu açarak bölge halkına destekte bulundu.
Sivil Toplum 11.12.2021, 17:46
Vuslat Derneği'nden yapılan açıklamada, çeşitli insani krizlerin yaşandığı ülkede, derneğin su kuyusu projelerinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarının yanı sıra, temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği ve susuzluk gibi çeşitli sorunlar yaşanan eyaletlerden Borno'da açılan su kuyuları sayesinde, bölge halkının temiz içme suyuna erişiminin sağlandığı aktarıldı.
Açıklamada, hayırseverlerin su kuyusu yardım kampanyasına, "www.vuslat.org.tr" internet sitesinden, dernek genel merkezinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 659 28 80" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabileceği kaydedildi.
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