Vuslat Derneği Nijerya'da su kuyuları açtı

emel ihtiyaç sıkıntısının en fazla yaşandığı ülkelerden Nijerya’da, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Borno eyaletinde Vuslat Derneği’nin su kuyusu projeleri devam ediyor.

Nijerya’nın terör ve susuzluk gibi sorunlarının en yoğun yaşandığı eyaletlerinin başında gelen Borno eyaletinde, Vuslat Derneği’nin açılışını yaptığı su kuyuları vesilesiyle bölgede binlerce insan temiz suya erişim sağlamaya devam ediyor.

Başta Borno eyaletinin Baga Road, Khaddamari, Kaliri, Millionian Cotas, Shuwari ve Meri bölgeleri olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde su kuyusu çalışmalarına devam eden Vuslat Derneği, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda bölgenin sıkıntılarının giderilmesi için tüm hayırseverlerden destek beklediğini ifade etti.

Eyalette yaşanan terör sorunlarının yanı sıra bölge halkının, temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı biliniyor. Terör olayları nedeniyle 7 milyonu aşkın Nijeryalı, insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Nijerya'da 2002 yılından bu yana varlık gösteren silahlı terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bölgede gerçekleşen terör saldırıları ekonomik ve toplumsal sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Bölgenin yaşadığı sıkıntıların başında terör, açlık ve susuzluk geliyor.

Eyalette yaşanan terör sorunlarının yanı sıra bölge halkının, temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı biliniyor. Terör olayları nedeniyle 7 milyonu aşkın Nijeryalı, insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Nijerya'da 2002 yılından bu yana varlık gösteren silahlı terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bölgede gerçekleşen terör saldırıları ekonomik ve toplumsal sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Bölgenin yaşadığı sıkıntıların başında terör, açlık ve susuzluk geliyor.

Nijerya’nın birçok bölgesinde su kuyusu faaliyetleri sürerken, Borno Eyaleti’nde devam eden Vuslat Derneği projelerine yapılan destekler ile binlerce Afrikalı temiz suya erişim imkânına ulaşmaya devam ediyor.