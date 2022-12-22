Üsküp’te 'Balkanlarda Türk Dizileri Paneli' düzenlendi

Enstitünün ev sahipliği yaptığı panele Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler, Üsküp YEE Koordinatörü Serhat Kula, Balkan Ninnisi dizisi başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar ve dizi oyuncuları, Türk kurumlarının temsilcileri ile sinemaseverler katıldı.

YEE Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler, Yunus Emre Enstitüsünün kültürel diplomasi ekseninde dünya çapında Türkçenin ve Türk kültürünün tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştirdiğini belirterek, Enstitünün Türkiye’ye dost insan sayısını artırma misyonuyla faaliyetlerini yürüttüğünün altını çizdi.

Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çiçekler, “Dünyada en fazla dizi ihraç eden ikinci ülkeyiz. Türk dizilerinin hem Türkçenin hem de Türk kültürünün dünyaya aktarılmasında önemli bir katkısı var.” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Erkan Özyağcılar panelde yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasını kendisine sevdiren sebebin Elveda Rumeli dizisi olduğunu belirterek, Elveda Rumeli ile Balkan insanının hatıra defterlerini açtıklarını belirtti.

Film ve dizilerin kültürler arası meseleleri çok iyi aktardığını vurgulayan Özyağcılar, Balkan Ninnisi teklifi geldiğinde çok mutlu olduğunu kaydederek, şunları paylaştı:

“Diziyle ilgili çok güzel dönüşler alıyoruz. Biz dizi aracılığıyla burada kültür elçiliği görevini üstleniyoruz. Dizi,Balkan coğrafyasında çok seviliyor. Zaten biz bu diziyi burası için yaptık.”

Moderatörlüğünü Üsküp YEE Koordinatörü Serhat Kula’nın yaptığı panelde, Özyağcılar’ın yanı sıra Balkan Ninnisi dizisi yönetmeni Selahattin Sancaklı, yapımcı ve senarist Uğur Uzunok ile dizi oyuncusu Selviye İnci de konuşma yaptı.