Uluslararası Doktorlar Derneği 'Birlikte Daha Güçlü' projesine devam ediyor

Dernek tarafından yürütülen faaliyetle ilgili şu açıklama yapıldı;

“Birlikte Daha Güçlü” sloganıyla hayata geçen Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar için Sosyal

Uyum ve Koruma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında eğitimler ve seminerler

düzenlemeye devam ediyoruz. Eylül 2021 tarihinde başlayan proje kapsamında ECHO, BMZ

ve GIZ iş birliğinde İstanbul’da Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ev sahibi ve mülteci topluluklara yönelik olarak sosyal uyum faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz

proje kapsamında mülteci kadınlara yönelik olarak sağlık seminerleri, kadın sağlığı

eğitimleri, psikolojik dayanıklılık eğitimleri, aile içi şiddet ve kadın hakları seminerleri ile

çocuklara yönelik olarak mahremiyet eğitimleri düzenliyoruz.

Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar için Sosyal Uyum ve Koruma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Projesi detaylarına ve başvuru formlarına www.stronger-together.org adresinden

erişebilirsiniz.

Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Toplum Temelli Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi (CLIP 2)

projesi, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin

İnsani Yardım Kurumu (ECHO) müşterek finansmanıyla, Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tarafından yürütülmektedir. Bu yayın, Avrupa

Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır. İçerik

tamamıyla Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sorumluluğu

altındadır.