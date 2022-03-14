TYB'nin 22. Olağan Genel Kurulu 19 Mart'ta Yapılacak
Türkiye Yazarlar Birliği'nin 22. Olağan Genel Kurulu 19 Mart'ta tarihinde gerçekleştirilecek.
44 yıldır kültür, sanat, edebiyat alanındaki istikrarlı faaliyetleri ile kurumlaşan Türkiye Yazarlar Birliği'nin 22. Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 11.00'de Bayındır Sok. No:10 Kızılay / Ankara adresindeki Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) toplantı salonunda, aşağıdaki gündemle; maske, mesafe ve temizlik kurallara gerekli hassasiyet gösterilerek yapılacaktır.
GÜNDEM
1- Açılış ve divanın teşkili
2- Protokol konuşmaları
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası
4- Geçici bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5- Dernek organlarının seçimi
6- Tüzük değişikliği
7- Şube ve temsilcilik açma ve kapama yetkilerinin yönetim kuruluna verilmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|28
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|28
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Sivasspor
|29
|37
|13. Kasımpaşa
|29
|35
|14. Galatasaray
|28
|35
|15. Antalyaspor
|28
|35
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19