TYB kurucusu Doğan: 'Düşünmek için bile kelimelere muhtacız'

Üniversitenin “Bir bilene sor üst başlığı” altında düzenlediği öğrencilerin büyük ilgi gösterdikleri program Güvercinlik salonunda gerçekleşti.

Cansu Köksal’ın sorularını cevaplandıran D. Mehmet Doğan yaptığı konuşmada, “Bizim için her şey kelimedir. Bir eşyayı anlatmak istediğimizde tarif etmek istediğimizde o zihnimizdeki çağrışımıdır. Kelimeler yüzyıllar içerisinde çıkmıştır değişmiştir. İnsanlığın değişimiyle birlikte dil çeşitli şekillerde değişerek günümüze kadar gelmiştir. İnsan dil öğrenmeye kabiliyeti olandır. Çocuk çok erken zamanda ailesinde konuşulan dili öğrenir. Bu dilin içinde hayata başlar. Siz dili farkında olmayarak tabi bir şekilde öğrenirsiniz. Kelimeleri doğru telaffuz ediyorsa aile fertleri doğru cümleler kuruyor meramlarını doğru şekilde anlatıyorsa çocuklarda tabi ki buna paralel olarak düzgün kelimler kullanıyor.” dedi.

“Anlamak ve anlatmak” insan hayatının bu iki kelime ile özetlenebileceğini belirten Doğan “Doğduklarından itibaren farkında olarak veya olmayarak çevresindeki dünyayı anlamaya çalışır sonra sesler görüntüler fikirler çocuğun zihninde belli bir biçimde yayılır. Doğrusu, düşünmek için bile kelimelere muhtacız. Kelimesiz haberleşemeyiz, anlaşmayız.” diye konuştu.