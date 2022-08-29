Türkiye Maarif Vakfının Azerbaycan'da kurduğu okul eğitime başlıyor

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavirleri ve Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Uluslararası Maarif Okulları'nı ziyaret etti.

Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Temsilcisi İbrahim Balı, Bağcı ve beraberindekilere okul hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Bağcı, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye Maarif Vakfının Azerbaycan'daki okulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın takibiyle kurulduğunu söyledi.

Bakü'de kurulan Uluslararası Maarif Okulları'nın 25 Ağustos 2022'de tüm resmi işlemleri tamamlayarak eğitim öğretim lisansı aldığını belirten Bağcı, bu süreçte katkıları bulunan Azerbaycanlı yetkililere teşekkür etti.

Bağcı, okulun Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin gelişmesine, Şuşa Beyannamesi'nin hükümleri çerçevesinde iki ülke arasında yeni köprü olacağına inandığını vurgulayarak, Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki faaliyetleri konusunda bilgi aktardı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin talebi doğrultusunda dost ve kardeş ülkelerin, FETÖ'nün kurum ve kuruluşlarını kapattığını anlatan Bağcı, Azerbaycan'da da FETÖ'ye bağlı okullar ve üniversitenin devletleştirildiğini hatırlattı.

Bağcı, "Okullarımızı bulundukları ülkenin insan kaynağına yatırım, Türkiye'nin eğitim öğretim alanındaki tecrübesini kardeş, dost ülkelerle paylaşma ve karşılıklı etkileşim aracı olarak görüyoruz. Türkiye Maarif Vakfı Okullarını, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir kardeşlik köprüsü için atılmış temel olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okullarının 9 bin metrekare yeşil alanı kapsayan arazisinde bir idari ve dört eğitim binası bulunuyor.

Akıllı tahtalarla donatılmış sınıflar, laboratuvarlar, bağımsız spor salonu, konferans salonu, yemekhane binalarına sahip okulda dersler, Azerbaycan resmi müfredatı ve "Uluslararası Maarif Eğitim Programı"na uygun olarak okutulacak.