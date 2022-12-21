Türkiye Maarif Vakfı Okullarının Üsküp’teki kampüsünün resmi açılışı gerçekleştirildi

Açılışa, Kuzey Makedonya'da resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Meclis Başkan Vekili Hüsni İsmaili, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Lulzim Aliu, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasiler, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TMV Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilgili, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Maarif Vakfının 2016 yılında kurulduğunu anımsatarak, Vakfın kurulduğundan beri dünyanın birçok ülkesinde çalışmalarını devam ettirdiğini anlattı.

Bilgili, "Türkiye Maarif Vakfı bugün 51 ülkede 450'ye yakın eğitim kurumu ile 51 bini aşan öğrencimiz, 8 bin 500 öğretmenimizle çalışmalarına devam etmektedir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel bir eğitim kuruluşu haline gelmiştir. Vakfımız Balkanlar'daki çalışmalarına ayrı bir önem atfetmektedir. Bu doğrultuda Arnavutluk, Belarus, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Romanya'da okul öncesinden liseye kadar eğitim çalışmalarını devam ettirmektedir." dedi.

Türkiye Maarif Vakfının 2017 yılından itibaren Kuzey Makedonya'da faaliyet gösterdiğini söyleyen Bilgili, "2018 yılında Kalkandelen'de açılan Uluslararası Kalkandelen Maarif Okulu ile eğitim faaliyetine başlamıştır. Okul öncesinden lise sona kadar eğitim çalışmalarını devam ettirmektedir. Aynı yıl başkent Üsküp'te Butel/Çayır bölgesinde bir de anaokulumuz açılmıştır." diye konuştu.

2021 yılında Üsküp'te mevcut binanın satın alındığını ve eğitime hazır hale getirilmek üzere yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyleyen Bilgili, şunları kaydetti:

"2022/2023 eğitim/öğretim döneminde ise eğitime başlamış bulunmaktadır. Burada da okul öncesinden liseye kadar sınıflarımız mevcuttur. Okulumuzun hem laboratuvar hem atölye anlamında hem derslik anlamında hem de diğer etkinlikleri icra edecek mekan anlamında hiçbir eksiği yoktur. Buradaki okulumuzun 1200 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Şu anda da 850'ye yakın öğrencimiz vardır."

Vakfın tüm eğitim kurumlarında Türkçenin ve Türk kültürünün öğretilmesine özel bir önem verildiğini vurgulayan Bilgili, bu amaçla vakıfta yabancı dil olarak Türkçe öğretimi müfredatı hazırlandığını ve bu müfredatın Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçtiğini söyledi.

Bilgili, "Müfredat kapsamında ilkokul, ortaokul, lise kademeleri için A1 ve A2 seviyesinde Maarif Türkçe setleri tamamlanmış, ileri seviyedeki ders kitaplarının hazırlığı da devam etmektedir. Yapılan bu çalışmalarla dünya çapında Türkçenin öğretimine önemli katkılar sağlanmıştır." dedi.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Aliu da kampüsün açılışı dolayısıyla tebriklerini ileterek, Kuzey Makedonya'da kutlanan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı.

Uluslararası Maarif Okullarının Üsküp ve Kalkandelen'deki okullarıyla iki ülke arasında köprü vazifesi gördüğünü söyleyen Aliu, bu okullarda, iki ülke halklarının kültür ve geleneklerinin tanıtıldığını vurguladı.

Maarif Okullarında farklı etnik gruplardan çocukların eğitim gördüğünden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Aliu, "Eğitim ve Bilim Bakanlığının eğitim kalitesini geliştirip artırması yönündeki çabalarına benzer bir şekilde Maarif Okulları da aynı ruha sahip ve profesyonel kadro ile yüksek kalitedeki okul altyapısı sunarak kalitenin artırılmasına katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesiminin yapıldığı program kapsamında, öğrenciler şiir okudu, farklı müzik ve koro gösterileri icra etti.