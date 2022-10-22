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Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri için hazırlıklar başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Uluslararası İyilik Ödülleri" için iyilik hikayelerini toplamaya başladı.

Sivil Toplum 22.10.2022, 17:40
Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri için hazırlıklar başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenecek uluslararası ödül töreni için başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında iyiliğe öncülük etmiş kişilerin sıra dışı öyküleri toplanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, vakfın kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri kapsamında ilki 2015 yılında verilen Uluslararası İyilik Ödülleri'nin marka haline geldiğini belirtti.

Adayların belirlenmesi için bir komisyon kurulduğunu aktaran Turan, "Komisyondaki çalışma arkadaşlarımız 1003 şubemizden, yurt içinde ve yurt dışında iş birliği yaptığımız kuruluşlardan, web adreslerimize gönderilecek aday önerileri ile basından ve sosyal medyadan taranan iyilik öncülerinin öykülerini toplamaya başladı." bilgisini paylaştı.

Eğitim, bilim, insani yardım, sağlık ve çevre alanında toplanacak iyilik öykülerinin bu kapsamda değerlendirilerek bir ön elemeden geçirileceğini aktaran Turan, bunların aralarında Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da olduğu jürinin değerlendirmesine sunulacağını bildirdi.

Her bir iyiliğin kıymeti olduğuna inandıkları için aday belirleme sürecinin titizlikle yürütüleceğini vurgulayan Turan, Uluslararası İyilik Ödülleri töreniyle dünyaya ve yaşadığı toplumlara örnek olabilecek iyilik öncülerini ön plana çıkarmak istediklerini kaydetti.

Turan, "Yarım asra yakın süredir başta ülkemiz olmak üzere dünyaya iyiliği götüren Türkiye Diyanet Vakfı olarak Uluslararası İyilik Ödülleri ile amacımız, iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin umuduna dönüştüğünü, bir şeyleri değiştirebildiğini dünyaya anlatabilmek." ifadesini kullandı.

Uluslararası İyilik Ödülleri hakkında detaylı bilgi ve örnek iyilik adaylarına "www.uluslararasiiyilikodulleri.com" adresinden ulaşılabileceğini belirten Turan, "dünyada ve yaşadığı toplumda çığır açan, farklı kültürleri bir iyilik sayesinde buluşturan, toplumu harekete geçiren, çevresine ilham veren, dünyayı kuşatacak iyilik öncülerinin takdir gören öyküleri"nin 19 Aralık'a kadar "[email protected]" e-posta adresine gönderilebileceğini bildirdi.

İzani Turan, jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülen iyilik öncülerine ödüllerinin 2023’ün Mart ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verileceğini açıkladı.

#Türkiye Diyanet Vakfı #İyilik Ödülleri
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