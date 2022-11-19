Türkiye Diyanet Vakfı arama kurtarma destek ekipleri kurdu

Ankara, İstanbul, Bursa, Bartın, Giresun ve Ordu’da kurulan 108 kişilik arama kurtarma ekibi ile 67 kişilik beslenme, ikram, ayni yardım, bağış, hasar tespit, teknik ve lojistik hizmet ekipleri, AFAD’ın eğitiminden sonra göreve başladı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, ekipte yer alan gönüllülerin arama kurtarma, beslenme, ilk yardım, yangın ve psikososyal konularında eğitimler aldığını söyledi.

TDV’nin Türkiye’de “Beslenme Akreditasyon Sertifikası” alan ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Turan, “27 kişilik beslenme ekibimiz şu anda Vakfımıza ait bir mobil mutfak, 3 mobil ikram, 1 personel sevk aracı ve 1 destek aracıyla her türlü afete karşı hazır durumda.” dedi.

“Olası afetlere karşı tam anlamıyla hazır olacağız”

Olası deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerde hasarı en aza indirmeye çalışan arama kurtarma ekiplerine destek için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

“Artık profesyonel eğitim almış ekiplerimizle bu faaliyetlerimizi daha kaliteli şekilde sürdüreceğiz. Tabii ki ülkemizde herhangi bir afet olayının yaşanmaması en büyük temennimiz ama maalesef ki ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor ve bizler de bu duruma en iyi şekilde hazırlanmalıyız. AFAD öncülüğünde eğitimlerimizi alıp ekiplerimizi kurduk. İnşallah 81 ilde arama kurtarma ve saha ekiplerimizi oluşturarak olası afetlere karşı tam anlamıyla hazır olacağız.”

Turan, profesyonel ekiplerin kurulmasıyla tatbikatlara başladıklarını ifade ederek, “Bu cumartesi ve pazar günleri yaklaşık 100 kişinin katılacağı bir ekiple Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde arama kurtarma, beslenme ve ayni yardım alanında afet tatbikatları yapacağız. Aynı tatbikatları diğer illerimizde de yapacağız inşallah. Böylece ekiplerimiz, olası afetlere karşı tam olarak hazır duruma gelecek.” diye konuştu.