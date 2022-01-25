Türkiye'den Somali'ye sağlık desteği

Mogadişu Jazeera Üniversite Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirilen sağlık projesi kapsamında, mevcut imkanlarla tedavi edilemeyen vakaların tedavi edilerek, yerel sağlık çalışanlarına deneyim aktarımında bulunuldu.

Partner kuruluş Jazeera Üniversitesi aracılığıyla üniversite hastanesinde gerçekleştirilen sağlık destekleri kapsamında toplam 353 muayene ve önemli bir bölümü Somali’deki mevcut şartlarla yapılamayan 74 ameliyat gerçekleştirildi. Çoğunlukla ortopedi, jinekoloji ve pediatri gibi branşlarda bölge halkına hizmet üniversite hastanesinde basit ameliyatlar hastane personeli tarafından yapılabiliyor. KBB alanında bademcik ve genel cerrahi alanında ise lipoma ve hemoroid gibi basit vakalar dışındaki ameliyatlar ise anestezi ve ameliyat ekipmanları yetersizliğinden dolayı yapılamıyor.

Genel cerrahi ve KBB branşlarında uzman doktorların yanı sıra asistanlara, hemşirelere ve anestezi teknikerlerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği proje kapsamında, gerekli anestezi cihazı, bazı ekipmanlar ve sarf malzemeler Türkiye’den getirildi.