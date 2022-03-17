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Türkiye'deki STK'ler ramazanda Ukrayna'ya destek olacak

İHH İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya, "Ramazan ayının gelmesiyle hem Ukrayna içerisinde iftar sofraları kurup hem de aynı şekilde kumanya dağıtımlarımızı devam ettireceğiz. Mültecilerin akın etmiş olduğu bölgelerde de ramazan projelerimizi hayata geçireceğiz" Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) bu yıl insani yardım faaliyetleri ve iftar sofralarıyla ramazanın rahmeti ve bereketini, Rusya'nın saldırısı sonucu ülkelerini terk etmek zorunda kalan savaş mağduru Ukraynalılara ulaştıracak." dedi.

Sivil Toplum 17.03.2022, 17:06
Türkiye'deki STK'ler ramazanda Ukrayna'ya destek olacak

Dünyanın dört bir yanına insani yardım ulaştıran Türkiye'deki bazı STK'ler, bu yıl ramazan rotasına Ukrayna'yı da ekledi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından bölgeye insani yardım ulaştıran STK'ler, "11 ayın sultanı" ramazanda da çalışmalarını sürdürecek. Hazırlıklarını tamamlayan birçok STK, kumanya, sıcak yemek, battaniye, giysi ve bebek gıda ürünleri dağıtımının yanı sıra bölgede iftar sofrası da kuracak.
Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine, bu yıl derneğin 12'nci ramazan organizasyonunu gerçekleştireceğini söyledi.

- 34 ülkede iftar organizasyonu

Türkiye dahil 34 ülkede bu yıl kumanya dağıtımları, iftar organizasyonları, bayramlık hediyeler ve açılışlarla faaliyet yürüteceklerini belirten Özdal, dernek olarak ramazanı dolu dolu geçirmeyi planladıklarını, bu sene belirledikleri öncelikli yerlerin başında savaş, afet ve kriz bölgelerindeki mültecilerin yaşadığı kampların olduğunu kaydetti.
Özdal, bugüne kadar ağırlıklı Orta Doğu, Asya ve Afrika bölgelerinde çalışma yaparken, bu yıl Avrupa'da göç hareketliliğine sebep olan Ukrayna'ya da ramazan yardımlarını ulaştıracaklarını anlattı.
Kırım'daki yardım çalışmaları dolayısıyla bölgeye yabancı olmadıklarını belirten Özdal, şunları dile getirdi:
"Mültecilerin yoğun olarak Polonya ve Romanya sınırından geçiş yaptıklarını görüyoruz. Biz de savaşın başlamasının ardından dördüncü gün bölgeye ekiplerimizi göndererek hem Romanya hem de Polonya sınır hattındaki noktalara ulaşan mültecilere yönelik acil insani yardım ulaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşan ramazan ayı münasebetiyle inşallah başta Ukrayna'nın içerisi olmak üzere Romanya, Polonya ve Macaristan'daki mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarımızı arttıracağız."

- "İnsani krizin olduğu her yerde faaliyet yürütüyoruz"

Kemal Özdal, din, dil, ırk ayrımı yapmadan, başta mülteciler olmak üzere insani yardıma ihtiyaç duyan herkese ramazanın bereketi ve manevi iklimini yaşatma gayretinde olduklarını, Ukrayna'daki gelişmeler karşısında da bu duyarlılığı STK'ler olarak ortaya koyduklarını vurguladı.
İnsani krizlerin olduğu her yerde Türkiye'deki STK'lerin aktif faaliyet yürüttüğünü dile getiren Özdal, "Birçok bölgedeki tecrübemizi, birikimimizi, yardım organizasyonlarında yapmış olduğumuz çalışmaları inşallah bu yıl Afrika, Orta Doğu, Asya ülkelerinde olduğu gibi Avrupa coğrafyasında da ramazan vesilesiyle gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.
Özdal, Ukrayna'daki savaşın, Türkiye'nin kamu kurumları ile STK'leriyle kriz bölgelerine en hızlı ulaşan ve en aktif çalışma yürüten ülke olduğunu bir kez daha herkese gösterdiğini sözlerine ekledi.

- "Bizler için Avrupa'da böyle bir çalışma yeni bir deneyim"

İHH İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya da İHH'nin uzun yıllardır Ukrayna'daki Kırımlılara yönelik birçok çalışma yaptığını söyledi.
Ukrayna'daki krizin başlamasıyla İHH ekiplerinin sahaya indiğini belirten Kaya, sadece Ukrayna içerisinde değil, özellikle mültecilerin sığındığı Polonya, Romanya ve Moldova'da da dağıtımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Kış şartları dolayısıyla ekiplerin bölgede gıdanın yanı sıra battaniye dağıtımı yaptığını da anlatan Kaya, şöyle dedi:
"Dünyanın farklı bölgelerinde ramazan çalışması yaptığımız gibi krizden etkilenen Ukrayna'ya ve Ukraynalı mültecilerin olduğu bölgelerde de ramazan planlamalarımızı yaptık. İnşallah ramazan ayının gelmesiyle hem Ukrayna içerisinde iftar sofraları kurup hem de aynı şekilde kumanya dağıtımlarımızı devam ettireceğiz. Mümkün mertebe mültecilerin akın etmiş olduğu bölgelerde de inşallah ramazan projelerimizi hayata geçireceğiz."
Ukrayna bölgesindeki insani yardım faaliyetinin yeni bir deneyim olduğunu dile getiren Kaya, "Uzun yıllardır ilk defa açıkçası bu kadar yüksek düzeyde böyle bir göç dalgasına şahitlik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Kaya, buna rağmen bugüne kadar elde edilen tecrübeyle bölgede başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, Orta Doğu coğrafyası, Afrika veya Asya'da uzun yıllardır organizasyon yaptıklarını, ancak Avrupa'nın bugüne kadar kriz ya da savaş bölgesi olmadığını söyledi.
Artık bu bölgelere Avrupa'nın da dahil olduğunu belirten Kaya, "Burada ilk defa karşılaştığımız yeni bir mülteci portföyü var. Bunları da iyi okumaya, o noktada daha verimli işler çıkartmaya gayret ediyoruz. Bizim orada Türk STK'leri olarak bulunmamız gerçekten önem arz ediyor, birçok noktada da kırılmalara, hakeza ön yargıların da önüne geçilmesine sebebiyet veriyor. Sonuçta mağduriyetin, mazlumun ne dili ne ırkı ne de dini olur. Mazlum mazlumdur. Ukrayna'daki tüm mazlumlara yardım etmek bizler için de ciddi manada bir deneyim oldu. Bunu geliştirmeye yönelik birçok adım atıyoruz." sözlerine yer verdi.

#stk #Ukrayna #rusya #ihh
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