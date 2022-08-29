YEE'nin Türkiye fikrini, Türkiye idealini ve kültürel Türkiye düşüncesini tüm dünyaya tanıttığını belirten Ateş, Türkiye'nin barışı ve kalkınmayı önceleyen bir ideali olduğunu ve bunu etkinliklerle dünyaya tanıttıklarını vurguladı.

Ateş, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin Türkiye'ye de yansıdığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın inisiyatifiyle Ukrayna'daki yetimhanelerden Türkiye'ye getirilen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Türkiye'deki Ukraynalı çocuklara ilişkin etkinliklere değinen Ateş, "Şu anda Antalya'da 1200'den fazla yetim çocuk kalıyor. Biz bu süreçte gerek onların Türkçe öğrenimini desteklemek, gerek kültür sanat faaliyetleriyle onların kişisel gelişimini, psikolojik mutluluğunu temin amacıyla birçok faaliyet yapıyoruz. Aynı zamanda Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan birçok Türkolog var. Bu Türkologları da harekete geçirerek Türkiye'ye gelmiş ya da dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Ukraynalılara Türkçe eğitim setleri hazırladık ve uzaktan Türkçe öğretimi vasıtasıyla da Türkçe öğretiyoruz." diye konuştu.Türkçe eğitimi alan Ukraynalı sayısının artışına dikkati çeken Ateş, "Şu anda Türkiye'de 5 bine yakın Ukraynalı Türkçe öğreniyor. Bunlar gerek bizde zaman zaman uzaktan Türkçe derslerine katılıyor, gerekse farklı şekillerde Türkiye'de Türkçe öğreniyorlar. Bu sayının giderek artması bekleniyor." bilgisini paylaştı.

Ateş, Ukrayna'daki savaş uzadıkça Türkiye'nin bölgeye farkındalığının arttığının altını çizerek, Ukrayna'nın birçok bölgesinde Gagavuzlar, Tatarlar ve farklı Türk boylarının olduğunu hatırlattı.

Ukraynalı çocuk ve yetişkinlere yönelik farklı kültür-sanat faaliyetleri düzenlediklerini aktaran Ateş, "Buradaki temel amaç, kültür sanat vasıtasıyla Türkiye'nin kültürel zenginliğini bütün dünyayla bağ kurmak için bir araç olarak kullanmak." ifadesini kullandı.

"Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilen ilk beş yabancı dilden birisi olması için uğraşıyoruz"

Ateş, Ukraynalı Türkologların da Türkçe öğretimine katkıda bulunduklarını belirterek, "Türkçenin yeniden dünyada hak ettiği düzeye gelebilmesi için, yani dünyada yabancı dil olarak öğrenilen ilk beş yabancı dilden birisi olması için uğraşıyoruz. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı dillere özgü 50 kitap ürettiklerini kaydeden Ateş, her millete özgü farklı Türkçe öğretimi yaptıklarını dile getirdi.

Ukraynalı çocuklar için hazırladıkları kitapları tanıtan Ateş, bunlar vasıtasıyla Türkçenin daha kolay öğrenileceğine işaret etti.

"Latin Amerika'nın farklı ülkelerinde Türkçeye hiç tahmin edemeyeceğiniz derecede talep var"

YEE Başkanı Ateş, özellikle kültürel anlamda son dönemde Latin Amerika'da Türkçeye yoğun ilgi olduğunu dile getirerek, bunda Türk dizilerinin, dijital ortamın ve medya içeriklerinin çok etkili olduğunu vurguladı.

TRT başta olmak üzere birçok özel medya kuruluşunun çok sayıda içerik ürettiğini kaydeden Ateş, bu içeriklerde Türklük, Anadolu İslam'ı gibi kültürel ögelerin yanı sıra akıl, bilim ve demokrasinin yansıtıldığını söyledi.

Ateş, Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok ülkede Türk dizilerinin popüler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk dizilerini izleyen insanlar da tabii ki Türkçe öğrenmek istiyorlar, altyazıyla yetinmiyorlar. Onun için Yunus Emre Enstitüsü olarak geliştirdiğimiz bir program var. Bunu Türkologlarla ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerle bir sertifika programı olarak paylaşacağız. 'Dizilerle ve dijital içeriklerle Türkçe nasıl öğretilir' konusunda bizim okutmanlarımız sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Böylelikle bir taraftan kültürel Türkiye dünyaya yayılıyor, diğer taraftan da Türkçe öğretimi daha yeni metotlarla kendisini geliştiriyor."

Ateş, özellikle Kovid-19 salgını döneminde dijital etkinliklere ağırlık verdiklerini belirterek, "Gördük ki özellikle Latin Amerika'nın farklı ülkelerinde Türkçeye hiç tahmin edemeyeceğiniz derecede talep var. Binlerce insan uzaktan Türkçe öğretimi için bize müracaat etti." dedi.

Böyle olunca geçen yılın sonunda YEE'nin Meksika ve Arjantin merkezlerini açtıklarını, resmi açılışını da gelecek aylarda yapacaklarını anlatan Ateş, "Buralarda gerek Türkçeyi gerekse Türk kültürünü, Türkiye'yi kültürel Türkiye olarak öğrenmek isteyen milyonlarca insan var." ifadesini kullandı.

"Cumhuriyetin 100. yılında Yunus Emre Enstitülerini 100 merkezle taçlandırmak istiyoruz"

Ateş, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılacak etkinliklere de değinerek, "2023'te inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin markası olan Yunus Emre Enstitülerini 100 merkezle, 100 temsilcilikle taçlandırmak istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Gerek üniversiteler bünyesinde, gerekse müstakil kültür merkezleri şeklinde 100 kültür merkezi hedefimiz için çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Öte yandan, 100 kavramı üzerinden hareketle, "Türkiye'nin 100 Edebiyatçısı, 100 mimari eser, 100 kadın gibi" birçok projeleri olduğunu da aktaran Ateş, temelde edebiyat, sanat, sinema, gastronomi, kültür ve tarih alanlarında birçok proje yapmayı planladıklarını belirtti.