Türk Kızılay'dan Bulgaristan-Sırbistan sınırında gurbetçilere destek

Türk Kızılay Avrupa ve Amerika Bölge Yöneticisi Nadir Tülek, AA muhabirine, 17 ülkede faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Gurbetçilerimize su, sıcak içecek ve gıda ürünleri ile yardım etmeye çalışıyoruz. Onlara hem moral, destek, hem de yollarda ihtiyacı olan şeyleri vermeye çalışıyoruz." dedi.

En çok yardımı Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği ve Bulgar Kızılhaç Teşkilatı’ndan (BÇK) gördüklerini anlatan Tülek, söz konusu iki kurumun kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Trafiğin çok yoğun olduğu bir dönemde gurbetçilerin Avrupa’ya gidişlerini kolaylaştırmak istediklerini anlatan Tülek, "Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkelere doğru trafik akışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yolcular aldıkları hizmetten son derece memnunlar. Burada bulunduğumuz için Türkiye’ye, devletimize teşekkür ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Tülek, Türk Kızılay’ın bu noktadaki desteğinin 15 Eylül’e kadar devam edeceğini aktardı.

Bu arada, durumu yerinde incelemek üzere Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği heyeti ile birlikte Kalotina Gümrük Kapısı’nı ziyaret eden Konsolosluk Birimi Şefi Özge Zeyrek, Kalotina Komiseri Petar Ciçov’dan bilgi aldı.

Ciçov, bölgedeki trafiğin her yıl bu zamanlarda olduğu gibi yoğun olduğunu dile getirdi.

Türkiye’den Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ulaşmak üzere yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Ciçov, "Hız sınırları ve birçok noktada onarım çalışmalarının sürdüğü yol durumuna dikkat edin. Kortej içinde hızlı yolculuk yapmayın, hayatınız bizim için de değerlidir." diye konuştu.

Türk Kızılay’ın yorucu bir yolculuğun bu noktasında verdiği hizmetten memnun olduklarını anlatan gurbetçiler ise Bulgaristan’a giriş yaparken gümrük işlemlerinin uzun sürmesi ve Kalotina’ya yakın kara yollarının durumundan dolayı memnuniyetsizliğini ifade etti.