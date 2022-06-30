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Türk Kızılay, 1,5 milyon konserveyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Türk Kızılay, 42 bin hisse kurbandan elde edilecek bir buçuk milyon konservenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını duyurdu.

Sivil Toplum 30.06.2022, 20:11
Türk Kızılay, 1,5 milyon konserveyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Türk Kızılay Genel Başkanvekili Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile vekaletle kesilen kurbanların etlerinin konserve haline getirildiği Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinasında gazetecilere bilgi verdi.

Fatma Meriç Yılmaz, 2007'den bu yana kurban etlerini konserve haline getirerek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını ifade ederek, bu yıl yurt içinde 6 bin büyükbaş hayvan keseceklerini belirtti.

Kurbanlıkların Et ve Süt Kurumunun 8 ayrı ildeki kombinalarında kesileceğini ifade eden Yılmaz, daha sonra 4 farklı şehirde parçalama işlemi yapılan etlerin paketleme için Sakarya'ya gönderileceğini anlattı.

Kesimlerin veteriner hekimler kontrolünde, noter huzurunda ve din görevlilerinin eşliğinde kameraya çekilerek yapıldığını açıklayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sonrasında et ve kemikler birbirinden ayrılıyor ve parçalama işlemi gerçekleştiriliyor. Burada etlerin bir kısmı kıyma bir kısmı da kuşbaşı olacak şekilde ayrılıyor. Etler, kaynama kazanlarında yarım saat haşlanıyor, arkasında belli bir miktar doldurma yapılıyor. Her bir konserve 800 gramlık paketlerin içinde standart bir şekilde ayarlanıyor. Bir paketin içinde yüzde 70 et, yüzde 20 et suyu, yüzde 10 yağ olarak standart bir şekilde hazırlanıyor. Kapakları kapatıldıktan sonra iki buçuk saat otoklavda çok yüksek ısıda sterilize ediliyor."

Yapılan işlemlerin konservelerin en az iki buçuk sene raf ömrünün olmasını sağladığını söyleyen Yılmaz, "Bunun da bize çok faydası var. Sene boyunca daha fazla ihtiyaç sahiplerine ulaşmamızı sağlıyor. Bu sene yurt içinde 42 bin hisse kurban kesilecek ve bir buçuk milyon kişiye ulaştırılacak." dedi.

Vatandaşların Türk Kızılayın şubeleri ve internet sitesi ile mobil uygulamalar, internet bankacılığı ve 168 numaralı telefon üzerinden vekalet yoluyla kurban bağışında bulunabileceğini hatırlatan Yılmaz, yurt içi kurban bedelinin 2 bin 475 lira olarak açıklandığını anımsattı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan da Türk Kızılay ile 2007'de imzaladıkları protokol kapsamında kurban organizasyonlarında aktif rol aldıklarını aktardı.

Çiftçilerin yetiştirdikleri hayvanları sağlık kontrolünden geçirerek satın aldıklarını bildiren Kayhan, Diyanet İşleri Başkanlığının kurban kriterlerine uygun hayvanları seçerek kurbana hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Kesimhaneye gelen hayvanların sağlık şartlarına ve İslami kriterlere uygun olarak işleme tabi tutulduğunu açıklayan Kayhan, kurban etlerini Türk Kızılayın istediği miktar ve ölçülere göre konserveye dönüştürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
#Türk Kızılay #konserve #Kurban Bayramı
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