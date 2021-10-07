TÜGVA’lı öğrenciler Avrupa Hareketlilik Haftası'nda buluştu

TÜGVA’da buluşan öğrenciler, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklere katıldı. Önce Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde bulunan Mola Kıraathanesinde çeşitli aktivitelere katılan gençler daha sonra Otomobilsiz Kentler günü etkinliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem Yüce ile birlikte Büyükşehir Binası önünden hareket ederek Millet Bahçesine kadar bisiklet sürüşü gerçekleştirdi.

TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Murat Selim Deveci “Türkiye Gençlik Vakfı olarak her zaman gençlerin yanındayız. Asıl odak noktamız daima gençliktir. Gençlik ne diyor, arzuları nelerdir takip ediyoruz, onların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz, mutlu olmaları için çaba sarf ediyoruz. Onların mutlu olduğunu görünce, tamam başardık diyebiliyoruz. Her şey gençlerimiz için.” diyerek açıklamalarda bulundu.