TÜGVA’lı öğrenciler Avrupa Hareketlilik Haftası'nda buluştu
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte TÜGVA’lı öğrenciler buluştu.
TÜGVA’da buluşan öğrenciler, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklere katıldı. Önce Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde bulunan Mola Kıraathanesinde çeşitli aktivitelere katılan gençler daha sonra Otomobilsiz Kentler günü etkinliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem Yüce ile birlikte Büyükşehir Binası önünden hareket ederek Millet Bahçesine kadar bisiklet sürüşü gerçekleştirdi.
TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Murat Selim Deveci “Türkiye Gençlik Vakfı olarak her zaman gençlerin yanındayız. Asıl odak noktamız daima gençliktir. Gençlik ne diyor, arzuları nelerdir takip ediyoruz, onların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz, mutlu olmaları için çaba sarf ediyoruz. Onların mutlu olduğunu görünce, tamam başardık diyebiliyoruz. Her şey gençlerimiz için.” diyerek açıklamalarda bulundu.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
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|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
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|8
|11
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|8
|11
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|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
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|8
|6
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|8
|6
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|8
|6
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|8
|5
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|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1