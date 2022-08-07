TÜGVA şehit olan Filistinliler için aşure dağıttı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için vatandaşlara aşure dağıttı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olan Filistinliler için muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.
Hacı Bayram Camisi avlusunda öğle namazı sonrası düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlara aşure ikram edildi.
TÜGVA Ankara İl Teşkilat Koordinatörü Emin Yüceer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nün arifesinde olunduğunu hatırlatarak, "İslam için anlamı çok büyük bir günde aşure dağıtıyoruz, aynı zamanda Kerbela şehitlerimizi anıyoruz." ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik son günlerdeki saldırılarını hatırlatan Yüceer, "Orada şehit olan Müslüman ümmet için ruhlarına bir hediye olsun diye buradaki Müslümanlardan dua talep ediyoruz. Bu ikramı, onların ruhlarına armağan ediyoruz." dedi.
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