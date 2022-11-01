TÜGVA'nın Sağlıklı Duruş Merkezi Projesi'nin İstanbul'da tanıtımı yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA), İstanbul Kalkınma Ajansı ve Eyüpsultan Belediyesinin desteğiyle düzenlediği Sağlıklı Duruş Merkezi Projesi tanıtıldı.

Vakfın Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, sağlığın en büyük hazine olduğunu söyledi.

Buna rağmen en fazla ihmal ettikleri, hayatta en arka plana attıkları işlerden birinin sağlık olduğunu belirten Beşinci, projenin hazırlanmasından hayata geçirilmesine kadar çok ciddi bir emek harcandığını kaydetti.

Beşinci, gençlerin kişisel gelişiminden fiziksel gelişimine kadar çok geniş bir yelpazede projelere imza attıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu noktada sağlıklı duruş, hepimizin hayatında bir kez kambur başladığı, sonra düzeltmeye çalıştığı bir alan. Bu hususta kendimden başlayarak Hocamıza (eski TÜGVA Spor Koordinatörü Mahmut Talha Sağlıklı) teşekkür ediyorum. Toplantılarda ve faaliyetlerde duruşumuzla alakalı bizleri uyarırdı. Bunu daha kitlesel bir hale getirdiler, binlerce gencimize dokundular. Bildiğim kadarıyla 35 bin gencimize bu konuyla alakalı eğitim verildi, farkındalık oluşturuldu ve bilinçleri artırıldı. Bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini düşünüyoruz."

- "Aktif yaşam için teşvik edici çalışmalarla gençlere hizmet veriyoruz"

TÜGVA Spor Koordinatörü Enes Kayabaşı ise Türkiye'de her bireyin bel ve boyun ağrılarıyla mücadele ettiği bir dönemin olduğunu dile getirdi.

Kayabaşı, 40 ve 50'li yaşlarda başlayan kronik bel ve boyun ağrılarının günümüzde 16-17 yaşına kadar indiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu durum dünyada da böyle. Değişen ve dönüşen yaşam koşulları, çevresel faktörler, teknoloji ve beslenme alışkanlıkları ile koronavirüs gibi faktörler de bu olumsuz durumu destekledi. Toplumun bu gibi sorun ve ihtiyaçlarının farkında olan Sağlıklı Duruş Merkezi (SADUMER), uzman ekibiyle kişiye özel yapılacak 3 boyutlu vücut analizi ve 'manuel' olarak yapılacak testlerle ihtiyaca uygun yaklaşımları belirleyecek. Bu noktada gençlerimize doğru egzersiz bilincini kazandırmak, beden farkındalığı eğitimi, beden duruşuna dikkati çekilmesi, sürdürülebilir duruş alışkanlıkları kazandırma ve öğrencilere karne verme vesilesiyle onları bilinçlendirme, sağlıklı ve aktif bir yaşam için teşvik edici çalışmalarla gençlere hizmet veriyoruz."

Eski TÜGVA Spor Koordinatörü Mahmut Talha Sağlıklı da testlerin uygulanması, yorumlanması ve uygulanacak aktiviteler hakkında bilgi verdi.

Kurdele kesimiyle açılan uygulama merkezinde gönüllü gençler üzerinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapıldı. Teste katılmak isteyenler için SADUMER'in internet sayfasında randevu bölümü oluşturuldu.