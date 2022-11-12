TİKA’dan Pakistan’daki selzede çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), sel felaketi yaşanan Pakistan'da, Sind eyaletindeki 700'e yakın çiftçiye 60 ton buğday tohumu dağıttı.

Başaran, Matiari şehrinde düzenlenen programda, 700'e yakın çiftçiye 60 ton buğday tohumu dağıttıklarını kaydetti.

Tohum desteği sebebiyle çiftçilerin memnun olduklarını ifade eden Başaran, "Çiftçiler, destek dolayısıyla Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti." dedi.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 1739 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.