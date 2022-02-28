TİKA’dan Gineli engellilere yardım eli

Açılışta konuşma yapan Grup Başkanı Bernard Tamba Teinguiano, “Bu işe ilk başladığımızda kimse bu noktalara geleceğimize inanmıyordu. Şimdi 25 engelli aile el yapımı terlik, ayakkabı ve çanta ile geçimimizi sağlıyoruz. TİKA’nın desteği yalnızca dükkân yenilenmesi ile kalmadı, daha kaliteli üretim yapabilmemiz için makine ve malzeme desteği de sağlandı” dedi.

Dükkan işleten engelli Fatoumata Binta Barry ise TİKA’nın gerçekleştirdiği yeni dekor ile dükkanın adeta yeni bir görünüme kavuştuğunu, insanların sadece ne satıldığını dahi görmek için bile dükkanı ziyaret ettiklerini, satışların arttığını bundan sonraki süreçte TİKA’dan farklı yerlerde benzer dükkanlar açılması için destek isteyeceklerini söyledi.

TİKA Gine Koordinatörü Gökhan Keser ise, dükkanın lokasyon olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Bakanlıklar ile 5 dk. mesafede olması, ana yol üzerinde, Ignace Deen Hastanesinin karşısında ve Uluslararası 5 yıldızlı Noom Otele komşu olmasının hem görünürlük hem de satış açısından avantaj sağlayacağını söyledi.

Keser konuşmasının devamında; “Üretim dışında satış ayağının sağlıklı kurulamaması durumunda ürünler zararına satılmakta ya da elde kalmaktadır. Wakilare adlı engelli gurubun başarılı olabilmesi için merkezi noktada bulunan dükkan her yönüyle yeni bir yüze kavuşturuldu. Zamanın ruhuna da uygun olduğu böyle bir dönemde engelli olmalarına rağmen alın teri ile ayakta kalmaya çalışan insanlara destek verilmesi, umudunu kaybetmekte olan diğer engellilere de moral sağlayacaktır.” dedi.