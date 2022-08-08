TİKA, Nijer'de yumurta ve tavuk üretim çiftliği kurdu

Nüfusunun büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve kadın okuryazarlığının %10’un altında olduğu tahmin edilen Nijer’de, imkânsızlıklar nedeniyle okula gidemeyen kız çocukları, erken yaşta evlendirilerek eğitim ve çalışma hayatından mahrum bırakılıyor. Nijer hükümetinin başlıca öncelikleri arasında yer alan kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu, TİKA tarafından farklı sektörlerde gerçekleştirilen projelerle destekleniyor.

1100 tavuk ve 2 buçuk ton yem temin edildi

Bu doğrultuda Nijer’in başkenti Niamey’e bağlı Gorou Banda köyünde moringa üretimi, nehir balıkçılığı, çömlekçilik ve küçükbaş hayvan üretimi faaliyetlerinde bulunan Mouradou Feri Kadın Grubu yararına, modern ekipmanlarla donatılmış yumurta ve tavuk üretim çiftliği kuruldu. Çiftliğe ayrıca 1100 tavuk, 2 buçuk ton yem, ilaç, aşı ve diğer tamamlayıcı ekipmanlar da temin edildi.

Nijer-Türkiye iş birliği artarak devam edecek

Çiftliğin devir teslim töreni T.C. Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar ve TİKA Niamey Koordinatörü İrfan Pamuk’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende söz alan konuşmacılar, Nijer ve Türkiye arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesi gerektiğini belirttiler. Projeyle, Nijerli kadınların ekonomik hayata katılımlarının ve Nijer’in hayvansal üretim kapasitesinin arttırılması hedefleniyor.