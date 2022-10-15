TİKA Lübnan'daki çiftçilere el traktörü hibe etti

Nebatiye kentine bağlı Hasbaya ve Marcayun kasabalarındaki teslim törenine, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, belde yetkilileri, belediye başkanları, Sünni ve Dürzi din adamları ile Lübnanlı çiftçiler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, teslim töreni sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde TİKA'ya ait 2 projenin açılışında bulunmaktan büyük ayrıcalık duyduk. Sur ve Nebatiye'de faaliyet göstere 2 yerel dernek ile iş birliği yaparak yerel ölçekte tarımcılık yapan çiftçileri desteklemek ve kapasitelerini artırmak amacıyla toplam 20 adet el traktörünü hibe etti." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, "TİKA'nın hayata geçirdiği yeni projenin, son birkaç yıldır zor bir süreçten geçen Lübnan devleti ve halkına Türk devleti olarak yapmakta olduğumuz yardımların yeni bir somut tezahürünü teşkil ediyor." dedi.

Büyükelçi ayrıca TİKA'nın tarım başta olmak üzere birçok alanda Lübnan'ın her köşesinde faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Lübnan TİKA Koordinatörü Aydın da "Halkın büyük bölümü tarımla uğraşıyor. Bu bölgelerde zeytinin yanı sıra üzüm, incir, ceviz gibi meyveler ile çeşitli sebze ve tütün üretiliyor." dedi.

Aydın, TİKA'nın hibe ettiği el traktörlerinden sadece Lübnanlı köylülerin değil, bölgede uzun yıllardır ikamet eden Suriyeli mültecilerin de faydalanabileceğini, tarım kapasitesinin bu vesileyle hızlı bir şekilde artırılacağını belirtti.