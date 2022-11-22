TİKA'dan Afganistan'daki sanat okuluna destek

Enstitüde düzenlenen törene, TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Herat Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürü Abdulhak Camen ile Enstitü Müdürü Nil Muhammed Mustemend katıldı.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Deniz, konuşmasında, vilayette tarih boyunca sanatın çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bunun şehrin her yerinde kendisini yansıttığını söyledi.

Bu nedenle TİKA olarak hem sanatı hem de sanatla bağlantılı mesleki kolları desteklediklerini aktaran Deniz, ihtiyaç duyulan her alanda, imkanlar ölçüsünde Afgan toplumuna yönelik desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Söz konusu yardımların yaklaşık 1,5 yıllık ihtiyacı karşılayacağını aktaran Deniz, "Düzenlenen bu programla hem sanat hem de meslek kolları destekleniyor çünkü bu meslekler toplumda canlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Kemalettin Behzad Sanat Meslek Enstitüsü Müdürü Mustemend de talepleri üzerine TİKA'nın söz konusu yardımda bulunması nedeniyle kuruma teşekkür etti.

Burada eğitim alan öğrencilerin materyal desteğine ihtiyaç duyduğunu aktaran Mustemend, 40 yılı aşan tarihiyle enstitünün gelecekte de Herat kültürüne büyük katkılar sunacağını söyledi.

Törenin ardından, resim, hat, nakkaşlık gibi sanat dallarında kullanılan malzemeler enstitüye teslim edildi. Heratlı sanatçılar ile enstitü kursiyerlerinin el emeği 90'dan fazla sanat ürününün yer aldığı "Barış Geleceğinde Sanat" sergisinin açılışı yapıldı.