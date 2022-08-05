TEGV 3 milyon çocuğa ulaştı

27 yılda 90 bini aşkın gönüllünün desteğiyle çocukları nitelikli eğitim desteği sağlayan TEGV, Türkiye genelinde 24 ilde çocuklarla buluşuyor.

Çocukların çağdaş eğitim olanaklarından yararlanmaları ve nitelikli eğitim desteği alabilmeleri için etkinliklerini sürdüren TEGV, kurulduğu 1995 yılından bugüne milyonlarca minik yüreğe dokundu. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı 21’inci yüzyıl beceriyle donatarak onları geleceğe hazırlayan TEGV, yakından takip ettiği teknolojik gelişmeler ve uzaktan eğitim olanakları sayesinde de Türkiye’nin dört bir yanından 3 milyonu aşkın çocuğa ulaştı. Bu özel gün için, TEGV Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde 3 milyonuncu çocuğun da katıldığı bir kutlama yapıldı.

Törende konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, şunları söyledi:

“Bugüne kadar 3 milyon çocuğa yakın, 3 milyona yaklaştık gibi ifadeler kullanıyorduk. Ancak bundan sonra 3 milyon çocuk ifadesini netlikle kullanabiliyor olacağız. Bu bizim için gurur verici bir olay. Bunun tüm noktalarımızda eş zamanlı olarak aynı duygularla kutlanması gerektiğini düşündük ve şu anda biz burada bir aradayken, diğer noktalarımızda yaz okulları faaliyetleri içerisinde onlar da kutlama yapıyor. 1995 yılında kurulduğumuzdan bu yana 27 yıl geçti. Bugüne kadar 90 bin gönüllümüz oldu. Pandemi döneminde etkinlik noktalarımız kapandı ama etkinliklerimiz çevrim içine taşındı. Şu anda yaz etkinliklerimiz devam ediyor. Yaklaşık 4 bin çocuğumuz yaz döneminde yüz yüze eğitimlere geliyorlar. 58 çocuğumuz burada, Kocaeli’nde eğitime geliyor. 400 çocuğumuz da çevrim içi etkinliklerine katılmaya devam ediyorlar. Sayılar çok etkileyici. Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olarak yaz aylarında da daha çok çocuğumuza ulaşma hedefimiz var. Ben bugün burada bulunmamıza sebep olan, 3 milyon çocuk kritik eşiğini geçmiş olmamızdan dolayı mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha nice milyonlarca çocuğumuza ulaşmak dileğiyle.”