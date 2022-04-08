TDV ve Türk Kızılay'dan Güney Sudan’a Ramazan yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk Kızılay, ramazan dolayısıyla Güney Sudan’daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaparak destekte bulundu.
Sivil Toplum 08.04.2022, 16:47
TDV’nin Muslim Scholars Derneğiyle iş birliğinde düzenlediği 1500 aileye gıda paketi dağıtımına, Türkiye’nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf da katıldı.
Başkent Cuba’daki etkinlikte TDV temsilcileri ve Büyükelçi Mutaf, ramazanın dayanışma, barış ve dostluk ayı olduğuna dikkat çekti. Mutaf, dağıtım sırasında Güney Sudanlıların ramazanını kutladı.
Öte yandan Türk Kızılay, Cuba’daki "Divine Mercy Action" isimli yetimhaneye yaklaşık 1,5 ton gıda yardımında bulundu.
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