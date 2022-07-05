banner38

TDV, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladığı yüz binlerce kurbanı, milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmak için Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını tüm hızla devam ediyor.

Sivil Toplum 05.07.2022, 17:21
TDV, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Kurban Bayramı'nda gerçekleştirecekleri yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Göğsümüzde gururla taşıdığımız al bayrağımızın gölgesinde vekaletle kurban organizasyonumuz kapsamında milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Yarım asra yakın süredir yardım faaliyetleriyle Türk milletinin iyilik temsilcisi haline geldiklerini belirten İzani Turan, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla önce Türkiye'de sonra gönül coğrafyalarımızdaki ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi bu bayramda da kurban hisselerini ulaştırmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Dini usullere uygun olarak kesilip paketlenen kurban paylarının, üzerinde Türk bayrağının bulunduğu özel olarak hazırlanan kolilere, paketlere konularak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Turan, "Vakfımız görevli ve gönüllüleri, üzerinde Türk bayrağı ve Vakıf logosunun bulunduğu mavi renkli yelekleriyle kurban bağış kolilerinin dağıtımını gerçekleştirecek. Kurban Bayramı'nda Türk milletinin yolunu gözleyen yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine kurban payının yanı sıra ay yıldızlı bayrağımız da hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vakfın 1993'ten bu yana vekaletle kurban kesimini dini esaslara uygun ve güven veren bir yapılanmayla gerçekleştirdiğini vurgulayan Turan, "Dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdurlara milletimizin cömertliğini ulaştıracağız. Böylelikle kurban etinin yanı sıra dünyadaki milyonlarca mağdurun evine Türk bayrağı da girmiş olacak" dedi.

Gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle Türkiye Diyanet Vakfının, ay yıldızlı bayrağımızın en büyük taşıyıcılarından biri olduğunu ifade eden Turan, "Yarım asra yakındır dünyada iyiliğe öncülük eden Vakfımız, Türk bayrağının onurunu, mehabetine ve şerefine yaraşır şekilde temsil edebilmenin mücadelesini veriyor" diye konuştu.

'Yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz'

Hayırseverlerin destekleriyle Vakfın 149 ülkede yardım faaliyetleri sürdürdüğünün bilgisini veren Turan, "Nerede ihtiyaç sahibi insan var, nerede dert var, nerede bir gözyaşı varsa onların vicdan yükünü taşımak üzere Vakfımız oradadır. Yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardım faaliyetleriyle birlikte yurt dışındaki mazlumların, ülkemize duyduğu muhabbetle ilgili bir anısını paylaşan Turan şunları söyledi: "Fildişi'ne yardım ulaştırmak için yaptığım bir ziyarette mavi yeleğimizdeki Türk bayrağını gören kardeşlerimiz duaya durdu, gelip bize sarıldı. İhtiyaç sahibini gözettiğimiz için görevli ve gönüllülerimiz nereye giderse aynı muhabbetle ve sevgiyle karşılanıyor. Türk bayrağını gören mazlumlar, Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın şiirinde dediği gibi bayrağımızın 'Gölgesine sığınıyor, kızıllığında ısınıyor.

Önceden yurt dışına yardım için gidenler oralardan hep bir şeyler almak için gitmiş. Vakfımız ise bir şeyler almak için değil, sadece ve sadece mazluma, mağdura el uzatmak, gönül köprüleri kurmak, yardım ulaştırmak için gidiyor. Biz Türkiye olarak yardıma gittiğimiz ülkelerin yer altındaki madenlerine göz dikmiyoruz, biz kardeşlerimizin gönlüne girmek için çaba harcıyoruz. Elhamdülillah bu hayırların da karşılığını en güzel şekilde görüyoruz. Allah'a şükür milletimiz de bunun bilincinde, onun için Vakfımızı en güvenli hayır kurumu olarak görüyor.'

Turan, hayırseverlerin, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış ve mobil bağış uygulamasından kurban bağışında bulunabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da bağışta bulunabileceğini söyledi. Turan, bayramın birinci günü mesai bitimine kadar 81 ilde bulunan il, ilçe müftülüklerinden Vakfın şubeleri üzerinden kurban bağışının alınacağını da sözlerine ekledi.

#TDV #Kurban Bayramı
Yorumlar (0)
banner35
29
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23