TDV, 'Hayır Çarşıları' kuruyor
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasına destek olmak amacıyla 18 ilde kurulan 22 "Hayır Çarşısı" kermesinden 70 kütüphane için gelir elde edildi.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde TDV'nin il ve ilçe şubelerindeki kadın ve gençlik kolları tarafından kent meydanlarında "Hayır Çarşısı" kuruldu.
Şu ana kadar 18 ilde kurulan 22 "Hayır Çarşısı"nda satışı yapılan el emeği ürünlerden 70 kütüphaneye destek verecek gelir elde edildi.
- Kampanyaya SMS ve internet üzerinden bağış yapılabilir
Vakfın görevli ve gönüllülerince 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Hayır Çarşıları"yla 200 kütüphaneye destek verilmesi öngörülüyor.
Kampanyaya "KİTAP" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destekte bulunulabiliyor, "bagis.tdv.org" web adresinden ya da TDV mobil bağış uygulamasından bağış yapılabiliyor.
Hayırseverlerce bağışlanan eserlerin, yurt içi ve dışında kitap satın alma imkanı olmayan kişilere, dezavantajlı gruplara, çeşitli kurum ve kuruluşlara ulaştırılması hedefleniyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Rizespor
|13
|22
|6. Boluspor
|13
|22
|7. Bodrumspor
|13
|21
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|14
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|13
|15
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|13
|7
|19. Denizlispor
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4