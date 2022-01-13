banner38

TDV geçen yıl 41 milyon kişiye yardım etti

Dünyanın tüm coğrafyasında mazlumlara destek olan Türkiye Diyanet Vakfı, 2021'de 41 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Sivil Toplum 13.01.2022, 17:05 13.01.2022, 17:01
TDV geçen yıl 41 milyon kişiye yardım etti

Eğitimden sosyal faaliyetlere, barınmadan gıdaya, acil insani yardımlardan dini hayatı destekleme faaliyetlerine birçok alanda çalışma yapan TDV, geçen yıl yurt dışında 33 milyon, yurt içinde ise 8 milyon kişiye destek sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine, insanların yardıma muhtaç olduğu zor günlerinde her zaman yanlarında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yurt içinde ramazan ve kurban dönemlerinin yanı sıra Kovid-19 salgını, deprem, sel, yangın gibi afetler sonrasında ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade eden Açık, yurt dışında ise Türk milletinin yardımlarını bekleyen mazlumları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Türkiye'de hayırseverlerin yardımlaşma konusunda birbiriyle yarıştığını dile getiren Açık, "2021 yılı içerisinde yaklaşık 90 bin kardeşimize nakdi, 325 bin kişiye ayni yardım, 10 bine yakın ihtiyaç sahibine bayramlık, 138 bine yakın öğrencimize burs ve eğitim desteği, 400 bine yakın kişiye alışveriş yardım kartı, 160 bin kişiye afet yardımı, yaklaşık 500 yetimimize giyim, kırtasiye, gıda yardımı, 2 milyon 800 bin kişiye adak, akika ve kurban, 3,5 milyon kişiye pandemi yardımları gibi alanlar olmak üzere yurt içinde 8 milyona yakın kişiye yardım ulaştırdık." bilgisini verdi.

Türkiye'de yaşanan deprem, sel, yangın gibi afetlerde vatandaşları yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Açık, "Kastamonu, Bartın, Sinop ve Rize'de meydana gelen sellerde, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınları afetlerinde vakfımızın tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ettik." diye konuştu.

Açık, TDV'nin geçen yıl "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürüttüğü vekalet yoluyla kurban kesim çalışması kapsamında Türkiye ve 77 ülkede 589 bin 136 hisse kurban keserek yaklaşık 25 milyon kişiye yardımda bulunduklarını bildirdi.

"21 ülkede 318 su kuyusu açtık"

Ramazan faaliyetleri kapsamında Türkiye ve 75 ülkede 700 bin kişiye insani yardım ulaştırdıklarını dile getiren Açık, "21 ülkede 318 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak 2 milyona yakın kişiyi temiz içme suyuna kavuşturduk." ifadesini kullandı.

Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Kazakça, Moğolca, Özbekçe, Yorubaca ve Japonca dillerinde bastırılan Kur'an-ı Kerim'leri 30 ülkede dağıttıklarını aktaran Açık, "2021 yılında 251 bin 256 Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. Şimdiye kadar 36 dil ve lehçede bastırmış olduğumuz 1 milyon 228 bin 357 Kur'an-ı Kerim'in 81 ülkede dağıtımını gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

Açık, Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana mağdurların yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek, "2021'de İdlib ve Azez bölgelerinde 4 bin 261, toplamda ise 6 bin 214 konutu tamamlayarak çamur deryası içerisindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelerimizi sıcak yuvaya taşıdık." dedi.

İnsanlık dramının devam ettiği Arakan, Yemen, Filistin gibi bölgelerde de yardım çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Açık, "Allah'ın yarattığı her bir canlıyı emanet olarak görüyoruz. Elhamdülillah geçen yıl da dünyanın dört bir yanında yolumuzu gözleyen mazlum ve mağdurların umudu olduk. Farklı coğrafyalarda farklı dilleri konuşuyor olsak da hayırsever milletimizin yardımlarını muhtaçlara ulaştırmış olduk." açıklamasında bulundu.

#TDV #yardım #stk
Yorumlar (0)
banner35
2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11