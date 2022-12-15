TDV'den sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Antalya'da selden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gıda, halı ve battaniye yardımında bulunarak destek oldu.
Sivil Toplum 15.12.2022, 12:35
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Antalya'da selden etkilenen ihtiyaç sahiplerine 300 gıda kolisi, 200 halı ve kilim ile 400 battaniye dağıttı.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Kumluca'da yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için yaklaşık 40 görevli ve gönüllüyle yardım çalışmaları sürdürülüyor.
Vakfın Genel Müdürü İzani Turan, bölgeye şu ana kadar 300 gıda kolisi, 200 halı ve kilim, 400 battaniye ulaştırdıklarını, 200 selzedeye kıyafet yardımı yaptıklarını belirtti.
Turan, günlük iki öğün olmak üzere 1000 kişilik sıcak yemek dağıtımının da devam ettiğini bildirdi.
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