TDV'den Nijeryalı öğrencilere eğitim sınavı ve mülakatı

TDV Eğitim ve Kültür hizmetleri müdürlüğü Akademik ve Kültürel Faaliyetler Uzmanı Ali Güner, AA muhabirine, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans Programı ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görecek öğrencileri seçmek için önce sınav ve sonra mülakat yaptıklarını söyledi.

Güner, TDV'nin burs programı kapsamında Nijerya'dan 250 öğrencinin müracaat ettiğini ancak 100'ünün mülakata çağrıldığını belirtti.

Eğitim faaliyetlerinin kendileri açısından önemli olduğuna dikkati çeken Güner, bu kapsamda TDV'nin hem yurt dışı hem de yurt içindeki okullarında çok sayıda öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

Güner, öğrenci kabul şartı olarak lise için ortaokul mezunu, lisans için lise mezunu öğrencilerin mülakata girebildiğine işaret ederek "Öğrenci seçiminde öncelikle görsel yeteneğe bakıyoruz, ondan sonra Kur'an-ı Kerim ezber ve okuma düzeyleri, genel kültür bilgileri ve sonra Türkiye'yi neden tercih ettiklerini ve hedeflerini soruyoruz." dedi.

TDV'nin bursuyla şimdiye kadar 111 ülkeden 10 bine yakın öğrenci Türkiye'de eğitim gördü.